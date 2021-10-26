Королева Сполученого Королівства Єлизавета II повернулася до виконання своїх державних обов'язків після короткого лікарняного. Вона провела ніч у шпиталі.

Про це повідомляє видання People.

Лікарняна відпустка королеви була обумовлена тим, що медики порадили їй відпочити кілька днів. Але через чотири дні, 26 жовтня, вона повернулася до щоденної роботи й провела дві віртуальних аудієнції з Віндзорського замку.

Вона спілкувалася з дипломатами в Букінгемському палаці через відеочат.

Лікарі порадили королеві відновлювати робочий режим поступово й почати з простих завдань.

На 1 листопада у королеви заплановано поїздку до Глазго на відкриття кліматичного саміту COP26.

22 жовтня стало відомо, що Єлизавета II вперше за багато років провела ніч у лікарні. Причиною стали рекомендації медиків щодо додаткових досліджень організму та відпочинку протягом кількох днів. Напередодні вона проводила зустріч у Віндзорському замку для бізнесменів-мільярдерів (як Білл Гейтс), а також учасниками майбутнього кліматичного саміту United Nations Climate Change Conference. Саміт відбудеться 31 жовтня у Глазго (Шотландія).

У 2018 році Єлизаветі II зробили успішну операцію з лікування катаракти, а також операцію на коліні у 2003 році.

Щодо решти візитів королеви до медичних закладів останніми роками відомо мало — королівські чиновники їх практично не обговорюють, зауваживши, що медичні питання є особистими.