Про це повідомляє видання People.
Лікарняна відпустка королеви була обумовлена тим, що медики порадили їй відпочити кілька днів. Але через чотири дні, 26 жовтня, вона повернулася до щоденної роботи й провела дві віртуальних аудієнції з Віндзорського замку.
Вона спілкувалася з дипломатами в Букінгемському палаці через відеочат.
Лікарі порадили королеві відновлювати робочий режим поступово й почати з простих завдань.
На 1 листопада у королеви заплановано поїздку до Глазго на відкриття кліматичного саміту COP26.
22 жовтня стало відомо, що Єлизавета II вперше за багато років провела ніч у лікарні. Причиною стали рекомендації медиків щодо додаткових досліджень організму та відпочинку протягом кількох днів. Напередодні вона проводила зустріч у Віндзорському замку для бізнесменів-мільярдерів (як Білл Гейтс), а також учасниками майбутнього кліматичного саміту United Nations Climate Change Conference. Саміт відбудеться 31 жовтня у Глазго (Шотландія).
У 2018 році Єлизаветі II зробили успішну операцію з лікування катаракти, а також операцію на коліні у 2003 році.
Щодо решти візитів королеви до медичних закладів останніми роками відомо мало — королівські чиновники їх практично не обговорюють, зауваживши, що медичні питання є особистими.
- Нещодавно королева Великої Британії Єлизавета II за порадою лікарів скасувала поїздку до Північної Ірландії. Медики наполягали, що їй необхідно кілька днів відпочити.
- До цього Єлизавета II вперше у свої 95 років постала перед публікою з тростиною. Того дня Єлизавета відвідала службу з нагоди сторіччя Королівського британського легіону в Вестмінстерському абатстві.