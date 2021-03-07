Єлизавета II виступила зі зверненням перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

Королева Великої Британії Єлизавета II виступила зі зверненням напередодні Дня Співдружності націй (Commonwealth Day), який відзначається в Британії в другий понеділок березня.

Про це повідомляє Reuters.

Протягом майже 50 років королівська родина відвідувала щорічну службу до Дня Співдружності в лондонському Вестмінстерському абатстві в березні, але цього року вона була скасована через пандемію COVID-19.

У своєму зверненні королева відзначила “взаємну підтримку”, дружбу і єдність в світі під час пандемії нової коронавірусної інфекції.

“Ми всі як і раніше цінуємо підтримку, великий досвід і знання, які приносить спільна робота, і я сподіваюся, що ми збережемо це оновлене почуття близькості і спільності”, – заявила Єлизавета II.

Звернення королеви вийшло в ефір за кілька годин до трансляції інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській журналістці Опрі Вінфрі.

Нагадаємо, що американський канал CBS опублікував тизери двогодинного відвертого інтерв’ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. У нарізці кадрів Опра говорить, що пара розповіла їй “шокові речі” і попереджає, що в інтерв’ю не було табуйованих тем.