Єлизавета II виступила зі зверненням перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

Про це повідомляє Reuters.
Протягом майже 50 років королівська родина відвідувала щорічну службу до Дня Співдружності в лондонському Вестмінстерському абатстві в березні, але цього року вона була скасована через пандемію COVID-19.
У своєму зверненні королева відзначила “взаємну підтримку”, дружбу і єдність в світі під час пандемії нової коронавірусної інфекції.
“Ми всі як і раніше цінуємо підтримку, великий досвід і знання, які приносить спільна робота, і я сподіваюся, що ми збережемо це оновлене почуття близькості і спільності”, – заявила Єлизавета II.
Звернення королеви вийшло в ефір за кілька годин до трансляції інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській журналістці Опрі Вінфрі.
Нагадаємо, що американський канал CBS опублікував тизери двогодинного відвертого інтерв’ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. У нарізці кадрів Опра говорить, що пара розповіла їй “шокові речі” і попереджає, що в інтерв’ю не було табуйованих тем.
- Раніше британський принц Гаррі заявив, що відійшов від своїх королівських обов’язків, оскільки “токсична” британська преса руйнувала його психічне здоров’я. При цьому він додав, що не поставив хрест на своїй державній службі.
- Герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що Букінгемський палац даремно сподівався, що вона та принц Гаррі мовчатимуть, коли королівська родина “продовжує говорити неправду”.
- Співробітники Кенсінгтонського палацу звинуватили дружину принца Гаррі герцогиню Сассекську Меган Маркл у цькуванні та знущаннях.