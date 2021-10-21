Королева Великої Британії Єлизавета II за порадою лікарів скасувала поїздку до Північної Ірландії. Медики наполягали, що Її Величності необхідно кілька днів відпочити.

Про це повідомляє американський канал Entertainment Tonight з посиланням на представника Букінгемського палацу.

“Королева з небажанням прийняла медичну пораду щодо відпочинку протягом наступних декількох днів. Її Величність перебуває в гарному настрої й розчарована тим, що не зможе відвідати Північну Ірландію, де вона повинна була провести низку заходів”, – сказав представник Букінгемського палацу.

Візит королеви до Північної Ірландії був запланований на 20-21 жовтня. Вона мала разом з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном відвідати церковну службу в місті Арма з нагоди сторіччя розділення Ірландії.

Водночас рада медиків вказала, що 95-річній Єлизаветі II потрібно відпочити “наступні кілька днів”.

Нагадаємо, що напередодні Єлизавета II вперше у свої 95 років постала перед публікою з тростиною. Того дня Єлизавета відвідала службу на честь Дня Подяки з нагоди сторіччя Королівського британського легіону в Вестмінстерському абатстві у вівторок в Лондоні.