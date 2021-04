Про це повідомила королівська коментаторка Анна Вайтлок у Twitter.

Зокрема, королева висловила свою підтримку жителям островів Сент-Вінсент та Гренадин, які переживають серію виверження вулканів.

Зазвичай усі офіційні заяви королеви починалися словами “Герцог Единбурзький та я…”. Однак після смерті чоловіка Єлизавета II починатиме свої заяви зі слова “Я…”.

“Я була засмучена серйозними руйнуваннями, спричиненими виверженнями вулканів протягом останніх днів, і я думаю про багатьох людей та сімей, які були евакуйовані зі своїх домівок і чиї засоби існування постраждали. Я висловлюю подяку аварійним службам та всім, хто бере участь в операції порятунку”, – написала королева.

Також вона додала, що молитиметься за постраждалих людей.

A poignant 'I' ; the first of what will be many solo statements from the now widowed queen pic.twitter.com/2Tk2N4MmqD

— Anna Whitelock (@AnnaWhitelock) April 14, 2021