Про це повідомили на сайті конкурсу.

Як сповіщалося, 66-й пісенний конкурс “Євробачення” у 2022 році відбудеться в Турині. Півфінали заплановано на 10 та 12 травня 2022 року, а фінал – на 14 травня.

Цьогоріч у конкурсі візьме участь 41 країна.

Зокрема, на конкурс повернулась Чорногорія, яка останні два роки не брала участь у заході через фінансові труднощі. Також виступатиме представник Вірменії. У 2021 році країна відмовилася від участі через загострення ситуації в Нагірному Карабасі. Серед країн-учасниць є і Україна.

Повний перелік країн-учасниць:

Албанія

Вірменія

Азербайджан

Бельгія

Кіпр

Чехія

Фінляндія

Франція

Греція

Ісландія

Італія

Латвія

Молдова

Чорногорія

Північна Македонія

Португалія

Румунія

Сербія

Словенія

Швейцарія

Україна

Австралія

Австрія

Болгарія

Хорватія

Данія

Естонія

Грузія

Німеччина

Ірландія

Ізраїль

Литва

Мальта

Нідерланди

Норвегія

Польща

Росія

Сан-Марино

Іспанія

Швеція

Велика Британія.

Зауважимо, що в переліку немає Білорусі, оскільки Європейський мовний союз ухвалив рішення про призупинення її членства через масове придушення свободи ЗМІ в країні.