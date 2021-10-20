Про це повідомили на сайті конкурсу.

Як сповіщалося, 66-й пісенний конкурс “Євробачення” у 2022 році відбудеться в Турині. Півфінали заплановано на 10 та 12 травня 2022 року, а фінал – на 14 травня.

Цьогоріч у конкурсі візьме участь 41 країна.

Зокрема, на конкурс повернулась Чорногорія, яка останні два роки не брала участь у заході через фінансові труднощі. Також виступатиме представник Вірменії. У 2021 році країна відмовилася від участі через загострення ситуації в Нагірному Карабасі. Серед країн-учасниць є і Україна.

Повний перелік країн-учасниць:

  • Албанія
  • Вірменія
  • Азербайджан
  • Бельгія
  • Кіпр
  • Чехія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Греція
  • Ісландія
  • Італія
  • Латвія
  • Молдова
  • Чорногорія
  • Північна Македонія
  • Португалія
  • Румунія
  • Сербія
  • Словенія
  • Швейцарія
  • Україна
  • Австралія
  • Австрія
  • Болгарія
  • Хорватія
  • Данія
  • Естонія
  • Грузія
  • Німеччина
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Литва
  • Мальта
  • Нідерланди
  • Норвегія
  • Польща
  • Росія
  • Сан-Марино
  • Іспанія
  • Швеція
  • Велика Британія.

Зауважимо, що в переліку немає Білорусі, оскільки Європейський мовний союз ухвалив рішення про призупинення її членства через масове придушення свободи ЗМІ в країні.

  • Нагадаємо, минулорічним переможцем  став італійський рок-гурт “Måneskin” з піснею “Zitti E Buoni”
  • Український гурт Go_A, який представив на конкурсі “Євробачення-2021” пісню “Шум”, посів п’яте місце.
  • Пісня “Shum” гурту Go_A, з якою вони представляють Україну на “Євробаченні” потрапила до рейтингу ТОП 50 трендів Spotify.

 