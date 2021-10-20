Про це повідомили на сайті конкурсу.
Як сповіщалося, 66-й пісенний конкурс “Євробачення” у 2022 році відбудеться в Турині. Півфінали заплановано на 10 та 12 травня 2022 року, а фінал – на 14 травня.
Цьогоріч у конкурсі візьме участь 41 країна.
Зокрема, на конкурс повернулась Чорногорія, яка останні два роки не брала участь у заході через фінансові труднощі. Також виступатиме представник Вірменії. У 2021 році країна відмовилася від участі через загострення ситуації в Нагірному Карабасі. Серед країн-учасниць є і Україна.
Повний перелік країн-учасниць:
- Албанія
- Вірменія
- Азербайджан
- Бельгія
- Кіпр
- Чехія
- Фінляндія
- Франція
- Греція
- Ісландія
- Італія
- Латвія
- Молдова
- Чорногорія
- Північна Македонія
- Португалія
- Румунія
- Сербія
- Словенія
- Швейцарія
- Україна
- Австралія
- Австрія
- Болгарія
- Хорватія
- Данія
- Естонія
- Грузія
- Німеччина
- Ірландія
- Ізраїль
- Литва
- Мальта
- Нідерланди
- Норвегія
- Польща
- Росія
- Сан-Марино
- Іспанія
- Швеція
- Велика Британія.
Зауважимо, що в переліку немає Білорусі, оскільки Європейський мовний союз ухвалив рішення про призупинення її членства через масове придушення свободи ЗМІ в країні.
- Нагадаємо, минулорічним переможцем став італійський рок-гурт “Måneskin” з піснею “Zitti E Buoni”
- Український гурт Go_A, який представив на конкурсі “Євробачення-2021” пісню “Шум”, посів п’яте місце.
- Пісня “Shum” гурту Go_A, з якою вони представляють Україну на “Євробаченні” потрапила до рейтингу ТОП 50 трендів Spotify.