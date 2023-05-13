Євробачення-2023: переможець, бали та підтримка України

Про це повідомляють #Букви.
Співачка виступала під номером 9. Україна під час голосування журі віддала Швеції 12 балів. Також українські журі дали 10 балів Литві, 8 – Австралії та 7 Чехії.
Зазначимо, що з самого початку Loreen була фавориткою букмекерів. Її номер являв собою світлове шоу – співачка виконувала композицію між двома світловими екранами, а сцена наповнювалася димом.
Гурт TVORCHI, який представляв Україну на пісенному конкурсі, зайняв 6 місце, отримавши 189 глядацьких балів і 54 – від журі. Найвищий бал Україна отримала від журі Чехії.
Представник журі від Естонії звернувся до народу України: “Ви ніколи не будете співати наодинці”. Представник журі від Польщі сказав: “Хоч ми й не в Україні, наші серця в Україні та з Україною”.
- Війна Росії проти України – тема номер 1 протягом всього останнього року. Навіть пісенний конкурс “Євробачення”, який мав би проходити в Україні, був перенесений у Велику Британію через загрози, які несла РФ для гостей нашої держави. І попри аполітичність шоу, деякі виконавці і цього року підтримали нас.
- Принцеса Уельська Кейт Міддлтон підтримала Україну, з’явившись у кліпі українського гурту Kalush Orchestra на фіналі пісенного конкурсу “Євробачення-2023”.
- Учасники “Євробачення” від України, гурт TVORCHI, привернули увагу до вибухів у Тернополі – їхньому рідному місті.