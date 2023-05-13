Євробачення-2023: переможець, бали та підтримка України

У фіналі Євробачення 2023 перемогла представниця Швеції – співачка Loreen з піснею Tattoo. Україна їй також віддала найвищий бал. Також нашу країну під час оголошення балів підтримала низка держав-союзників.

Про це повідомляють #Букви.

Співачка виступала під номером 9. Україна під час голосування журі віддала Швеції 12 балів. Також українські журі дали 10 балів Литві, 8 – Австралії та 7 Чехії.

Зазначимо, що з самого початку Loreen була фавориткою букмекерів. Її номер являв собою світлове шоу – співачка виконувала композицію між двома світловими екранами, а сцена наповнювалася димом.

Гурт TVORCHI, який представляв Україну на пісенному конкурсі, зайняв 6 місце, отримавши 189 глядацьких балів і 54 – від журі. Найвищий бал Україна отримала від журі Чехії.

Представник журі від Естонії звернувся до народу України: “Ви ніколи не будете співати наодинці”. Представник журі від Польщі сказав: “Хоч ми й не в Україні, наші серця в Україні та з Україною”.