Цьогорічне шоу відбудеться 18-22 травня в Роттердамі в конференц-центрі Ahoy Arena. Його зможуть відвідати до 3,5 тис. осіб – це близько 20% місткості майданчика. Водночас, організатори розраховують, що конкурс дивитимуться онлайн 180 млн глядачів з 45 країн.

У першому півфіналі, який стартує 18 травня, виступлять Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна, Мальта.

У другому півфіналі, що відбудеться 20 травня, виступлять Сан-Марино, Естонія, Чеська Республіка, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія.

10 країн із кожного півфіналу пройдуть у фінал, який відбудеться 22 травня. Вони приєднаються до Нідерландів, які приймають конкурс, та інших учасників автоматичної кваліфікації, “великої п’ятірки” – Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії.

Хто представлятиме Україну на “Євробаченні-2021”

Україну на “Євробаченні” представлятиме гурт Go_A з піснею “Шум”. Виступ представників України відбудеться у першому півфіналі “Євробачення” – у вівторок, 18 травня під номером 15.

Для “Євробачення-2021” Go_A довелося повністю переробити свою пісню під формат конкурсу. Зокрема, гурт скоротив хронометраж, а також відмовився від використання слів з українських народних пісень.

9 травня український гурт провів першу репетицію на сцені міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2021”.

Днями стало відомо, що в солістки Go_A Катерини Павленко погіршилося самопочуття, у зв’язку із чим вона пропустила другу репетицію на “Євробаченні”. Згідно з протоколом охорони здоров’я, співачка зробила ПЛР-тест на коронавірус. Тепер же стало відомо, що результат тесту негативний.

Всі учасники “Євробачення-2021”

Перший півфінал

Литву представляє група “The Roop” з піснею “Discoteque”.

Від Словенії виступає Анна Сокліч з піснею “Amen”.

Росію представлятиме співачка Маніжа з композицією “Російська жінка” (Russian Woman).

Представником від Швеції став виконавець Tusse з піснею “Voices”.

Австралію представить виконавиця Монтень з піснею “Technicolour”.

Північна Македонія відправила на конкурс виконавця Василя з піснею “Here I Stand”.

Ірландію представлятиме Леслі Рой з треком “Maps”.

Від Кіпру виступатиме Елена Цагріну, яка виконає пісню “El Diablo”.

Норвегію представить музикант TIX, він виступить з поп-баладою “Fallen Angel”.

Представником від Хорватії стане Альбіна Грчич або Альбіна з піснею “Tick-Tock”.

Бельгію представить гурт Hooverphonic, який виконає трек “The Wrong Place”.

Від Ізраїлю виступить співачка Іден Алені з піснею “Set Me Free”.

Румунія буде представлена виконавицею Roxen з піснею “Amnesia”.

Від Азербайджану виступить Саміра Ефенді з піснею “Mata Hari”.

Україну представлятиме гурт Go_A з піснею “Шум”.

Мальта делегувала на конкурс Дестині Чукуньєре із танцювальною піснею “Je Me Casse”.

Другий півфінал

Від Сан-Марино виступатиме виконавець Сеніт з треком “Adrenalina”.

Естонія відправила на конкурс Уку Сувісте з піснею “The lucky one”.

Чехію представлятиме Бенні Крісто з композицією “Omaga”.

Греція делегувала на “Євробачення-2021” Стефанію з треком “Last dance”.

Від Австрії виступить Вінсент Буено з композицією “Amen”

Польщу представлятиме Rafał з піснею “The Ride”.

Молдова відправила на конкурс Наталію Гордієнко з треком “Sugar”.

Від Ісландії виступатиме Daði og Gagnamagnið з композицією “10 years”.

Сербію представить R&B-поп гурт Hurricane з піснею “Loco loco”.

Грузія відправила представляти країну співака Торніке Кіпіані, який виконає пісню “You”.

Албанію представить Анжела Перістері з композицією “Karma”.

Від Португалії виступить гурт The black mamba, який презентує трек “Love is on my side”.

Болгарія делегувала співачку Вікторію, вона виконає пісню “Growing up is getting old”.

Фінляндію представить гурт Blind Channel з треком “Dark side”.

Від Латвії за нагороду боротиметься Саманта Тіна з треком “The moon is rising”.

Швейцарія відправила на конкурс Gjon’s Tears з композицією “Tout l’univers”.

Данію представить гурт Fyr & Flamme з піснею данською мовою “Øve os på hinanden”.

Фінал

Велику Британію представить Джеймс Ньюман з піснею “Embers”.

Від Іспанія виступить Блас Канто з треком “Voy a quedarme”.

Італія відправила на конкурс рок-гурт Måneskin з композицією “Zitti e buoni”.

Від Нідерландів за перемогу боротиметься Жангю Макрой з піснею “Birth of a new age”.

Німеччину представить співак Єндрік з треком “I don’t feel hate”.

Від Франції на сцену вийде Барбара Праві, яка виконає пісню “Voilà”.

Прогнози букмекерів

Прогнози букмекерів постійно змінюються, але на першій сходинці в рейтингу впевнено лідирує Франція. Шанси на перемогу цієї країни складають 20%.

На другому місці розташувалася Італія – 17%. Третє місце займає Мальта – 14%.

У п’ятірку також входять Швейцарія (8%) і Ісландія (8%).

Україна знаходиться на восьмому місці, її шанси на перемогу оцінюються в 2%.