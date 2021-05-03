Про це повідомляють на сайті “Євробачення”.

У конференц-центрі Rotterdam Ahoy зможуть розміститися до 3,5 тис. осіб – це близько 20% місткості майданчика.

Квитки доступні лише тим, хто успішно придбав квитки на шоу-2020 – загальнодоступних продажів не буде. Глядачі відвідають три живих виступи і шість генеральних репетицій у Роттердамі.

Глядачі повинні будуть дотримуватися заходів безпеки, пов’язаних з пандемією коронавірусу, носити захисні маски і надати сертифікат з негативним результатом тесту на коронавірус, виданий не пізніше, ніж за добу до входу в зал. Через п’ять днів після заходу вони повинні будуть здати безкоштовний тест на Covid-19.

“Євробачення” відбудеться 18-22 травня у Роттердамі. Організатори розраховують, що конкурс будуть віддалено дивитися 180 млн глядачів з 45 країн.