Про це пише Rolling Stone.

За словами Попа, при написанні тексту пісні він орієнтувався швидше на журналістику, і цілі створити щось глибоке у нього не було.

“Мене спонукало написати пряму лірику, не надто емоційну або глибоку – більше схожу на журналістику. Це було перешкодою для мене. Я вважаю, що коронавірус став грандіозною подією в моєму житті і житті всіх інших, і це триває вже майже рік. Якби існувала людина року, це був би вірус”, – розповів музикант.

У самому треку співається: “На сцені з’являється COVID-19. Світ хлопчиків і дівчаток рухнув / дідусь помер / Трамп отримав по заслугах”.