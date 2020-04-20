Популярний іспанський співак Енріке Іглесіас показав, як весело проводить час на карантині з двійнятами Ніколасом і Люсі.

Відео співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

“Тримайся міцніше!” – підписав Іглесіас відео.

На галявині біля будинку співак пограв з двійнятами в конячку, при цьому роль парнокопитного виконав сам батько. Малюки по черзі стрибали на “тварину”, намагаючись втриматися на його спині.

Першим з близнюків зголосився Ніколас, у якого не вийшло зачепитися за батька, після чого малюк впав і почав плакати. Іглесіас не кинувся його заспокоювати, а запропонував йому піднятися і знову залізти до нього на спину. Хлопчик швидко піднявся і спробував зробити чергову спробу, але його випередила сестра, яка перша піднялася на спину батька.

Переглянути цей допис в Instagram Hang on! 🤪😍 Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 19 Кві 2020 р. о 2:00 PDT