Відео співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.
“Тримайся міцніше!” – підписав Іглесіас відео.
На галявині біля будинку співак пограв з двійнятами в конячку, при цьому роль парнокопитного виконав сам батько. Малюки по черзі стрибали на “тварину”, намагаючись втриматися на його спині.
Першим з близнюків зголосився Ніколас, у якого не вийшло зачепитися за батька, після чого малюк впав і почав плакати. Іглесіас не кинувся його заспокоювати, а запропонував йому піднятися і знову залізти до нього на спину. Хлопчик швидко піднявся і спробував зробити чергову спробу, але його випередила сестра, яка перша піднялася на спину батька.
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