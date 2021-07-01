1 липня принцесі Уельській Діані могло б виповнитися 60 років. Однак трагічна аварія забрала її життя занадто рано.

#Букви згадують, якою принцесу запам’ятав світ.

60 років тому на світ з’явилася жінка, яка кардинально змінила уявлення світу про британську монархію. Вона стала уособленням народної любові, демонстрацією чуйності та доброти.

Дитинство

Діана Френсіс Спенсер народилася в Сандрінгемі у сім’ї аристократичної династії, заснованої нащадками королів Карла II і Якова II. Проте вона не хизувалася цим і вважала себе простолюдинкою.

Сімʼя Спенсерів була доволі заможною, адже батьки займалися вівчарством й торгівлею вовною. Попри статки, дитинство Діани не було надто радісним. Коли майбутній принцесі виповнилося 8 років, її батьки розлучилися. Це стало першим сильним потрясінням для дівчинки. Першим, але не останнім.

Мати Діани переїхала до Шотландії, де знову вийшла заміж. Дітьми опікувався батько. Пізніше й він одружився. Його обраницею стала Рейн Маккордейл — графиня Дартмут, матірʼю якої була знаменита письменниця Барбара Картленд.

Проте мачуха не сподобалася Діані, її брату Чарльзу та сестрі Сарі. Діти навіть влаштували їй бойкот. Лише через багато років принцеса Діана визнала, що жінка, з якою одружився її батько, була неймовірно мудрою і терплячою.

Юність

Діана навчалася у привілейованій школі для дівчат у Вест-Хілл, що в графстві Кент. Однак дівчина не була старанною ученицею, але демонструвала неабиякий хист до танців, музики й мистецтва. За чутками, в молодості Діані дуже важко давалися точні науки, вона навіть завалювала екзамени декілька разів. Саме тому вона мріяла швидше закінчити це навчання.

Після школи юна міс Діана Спенсер переїхала до Лондона. Вона оселилася у власній квартирі. Проте дівчина не хотіла постійно сподіватися на допомогу батька. Тож Діана працювала покоївкою, нянею і вихователькою в дитячому садку Young England School. Майбутня принцеса також підробляла в хореографічній студії для підлітків та фірмі з організації свят. Хоча ця робота приносила їй мінімум грошей, але Діана отримувала колосальне задоволення.

Знайомство з Чарльзом

З принцом Чарльзом Діана була знайома практично з дитинства, оскільки виросла по сусідству з королевою Єлизаветою II у Park House. Її товаришем був середній син королеви, принц Ендрю. Водночас на 12 років старший Чарльз довгий час не звертав уваги на дівчину.

Офіційно Діана та Чарльз познайомилися у 1977 році в Елторпі. Тоді Спенсер і королівська сім’я готувалися до весілля. Однак нареченою мала стати не Діана, а її старша сестра Сара, до якої залицявся Чарльз. Проте весілля скасували через скандальні одкровення дівчини в пресі.

Тоді Сара заявила, що їй все одно, ким буде її чоловік, сміттярем або принцом, головне, щоб було кохання. Такі заяви образили Єлизавету II, а її син розірвав стосунки, написавши Сарі емоційного листа.

Принцеса Діана знову потрапила в поле зору молодого принца через три роки.

Тоді у пресі з’явилися чутки про роман Чарльза із заміжньою Каміллою Паркер Боулз. Королева почала вимагати, щоб син одружився з дівчиною з пристойної сім’ї. Це мало покласти край усім чуткам.

Діана чудово підходила для ролі дружини Чарльза, тож у королівській сім’ї її кандидатуру з радістю прийняли.

Весілля

За пів року стосунків Чарльз покликав Діану заміж. Заручини відбулися у замку Віндзор, але цю подію певний час приховували. Офіційну заяви щодо цього зробили 24 лютого 1981 року.

Чарльз подарував Діані розкішну каблучку з цейлонським сапфіром, обрамленим 14 діамантами. Леді Ді сама вибрала її з каталогу Garrard.

Цікаво те, що до весілля, яке відбулося 29 липня 1981 року в соборі Святого Павла, Діана та Чарльз бачилися лише 12 разів. Це свято стало одним з найдорожчих в історії британської монархії.

Зазвичай члени королівської сімʼї вінчаються у Вестмінстерському абатстві, але його визнали “занадто маленьким” для весілля Чарльза та Діани. Це весілля увійшло в історію, адже 20-річна міс Спенсер була першою за 300 років простолюдинкою, яка укладає шлюб зі спадкоємцем британського престолу.

Діана зізнавалася, що боялася з’являтися на публіці, але згодом цей страх минув. Відразу після весілля принцесу Уельську запрошували на чимало заходів.

Незабаром Діана завагітніла й 21 червня 1982 року народила первістка – принца Вільяма. Вже через два роки, 15 вересня 1984 року, на світ зʼявився принц Гаррі.

Шлюб Діани та Чарльза почав руйнуватися з кожним роком все більше. Якщо спершу подружжя обмінювалося ніжними поглядами на публіці, то потім між ними не було навіть іскри. Принцеса знала про роман чоловіка з Каміллою Паркер Боулз ще до заміжжя, але вона не змогла з цим змиритися.

Біограф Діани Ендрю Мортон стверджував, що під час шлюбу принцеса кілька разів намагалася накласти на себе руки. Ба більше, одна зі спроб припала на її першу вагітність. Вона ревнувала Чарльза до Камілли. Це спричинило булімію напередодні весілля.

Розлучення

Чарльз ігнорував депресію дружини й називав її дії маніпулятивними. У 1996 році Діана зважилася на розлучення.

До речі, на цьому наполягала й королева, адже Діана дала інтервʼю програмі BBC “Панорама”. Тоді принцеса розкрила журналісту Мартіну Баширу чимало неприємних фактів про королівську сімʼю. Вона не лише розповіла про депресію, спроби суїциду, пригоди чоловіка, але зізналася й у своїх зрадах.

Інтерв’ю стало резонансним, адже про спілкування Діани з журналістом не підозрювали у Букінгемському палаці.

Пара розлучилася 28 серпня 1996 року. Умови врегулювання містили грошову виплату принцесі в розмірі майже $23 млн і щорічне утримання в розмірі $519 тис. Уже колишнє подружжя домовилося про активну участь у вихованні синів, а Діана залишилася жити в Кенсингтонському палаці. Їй дозволили зберегти титул принцеси Уельської.

Після розлучення Діана почала активно займатися проблемами безпритульності, СНІДу, прокази та раку.

Нове життя та кохання

Після розлучення Діана фактично почала нове життя. Вона мала стосунки з кількома відомими людьми. Зокрема, вона закрутила романи з Джоном Кеннеді-молодшим і співаком Браяном Адамсом. Проте справжнім коханням вона називала стосунки з пакистанським хірургом Хаснатом Ханом.

Проте Хан розбив серце принцеси. Чоловік вирішив, що умовності життя в королівській родині зроблять його нещасним. Тому він припинив стосунки з Діаною.

У 1997 році преса писала про роман Діани із 42-річним продюсером і плейбоєм Доді аль-Фаєдом (Імад Мухаммед аль-Фаєд). Пара познайомилася, коли принцеса Уельська гостювала у Мухаммеда аль-Фаєда на Лазурному березі.

Попри плітки, обоє заперечували, що перебували у стосунках.

Папараці постійно переслідували Діану та Доді, бажаючи першими знайти докази цього роману. Саме це призвело до трагедії.

Загибель

30 серпня 1997 року принцеса і кінопродюсер вийшли з паризького готелю Ritz. Діана сіла в автівку, за якою папараці влаштували справжнє полювання.

Водій не впорався з керуванням автомобіля, і машина на швидкості врізалася в бетонну опору тунелю під мостом Альма.

Доді аль-Файєд та водій загинули миттєво. Принцеса Діана деякий час була ще жива. У лікарні Сальпетрієр постраждалу намагалися реанімувати, проте, як зʼясувалося пізніше, від удару її серце дуже сильно змістилося праворуч, а також стався розрив легеневої артерії. Через 3,5 години Діана померла.

Провину за аварію світ поклав на папараці. Такої ж думки дотримуються сини Діани – Гаррі та Вільям.

Через десять років після загибелі принцеси Скотланд Ярд опублікував звіт, де йшлося про те, що в крові водія Анрі Поля алкоголь перевищував норму втричі, а швидкість руху в тунелі була вдвічі більшою, ніж допустима на цій ділянці дороги. Це могло слугувати головними причинами трагедії.

Однак прихильники Діани підозрюють, що її смерть могли підлаштувати британські спецслужби. Охоронець Діани Алан Макгрегор заявив, що в день загибелі Діани він помітив безліч порушень правил безпеки. Такої думки дотримувався батько Доді. Чоловік навіть подав позов щодо цього, який французька сторона відхилила.

Похорон

Принцесу поховали 6 вересня на відокремленому острові в маєтку Елторп у Нортгемптонширі. За церемонією спостерігав увесь світ.

Згідно з заповітом Діани, всі її коштовності відходили нареченим її синів. Відтак, Кейт Міддлтон отримала ту саму обручку з сапфіром, а Меган Маркл — каблучку з аквамарином і весільне вбрання Діани.

Сьогодні

Минуло кілька десятків років з дня смерті Діани, але душевні рани її близьких досі не загоїлися. У 60-ий день народження принцеси її сини Вільям та Гаррі відкрили статую. Цей захід об’єднав їх на тлі скандалів та різких заяв.