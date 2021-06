Про це повідомляють #Букви.

Наприкінці червня, який є прайд-місяцем, філія IKEA в Канаді представила нову колекцію диванів, присвячену ЛГБТК+ спільноті.

Лінійка отримала назву Loveseat. Кожен з диванів поєднує кольори прапорів окремої частини ЛГБТК+ спільноти.

Нову колекцію доповнює серія історій життя чи кохання представників спільноти, які можна прочитати тут.

Подивитися на предмети з колекції також можна в проморолику:

IKEA пішла далі, ніж багато інших брендів, і випустила до прайд-місяця щось більше, ніж просто товари у кольорах веселки, звернулася до тих представників спільноти, що зазвичай залишаються поза увагою (пансексуальні, небінарні, трансгендері, гендер-флюїдні персони). І користувачі соцмереж оцінили це.

Okay, but I do want the IKEA trans flag cloud loveseat. It's cute and lovely — what can I say? pic.twitter.com/TNUFyJEG4P — Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) June 29, 2021

ikea pansexual couch design vs. my uniliner pansexual design, its so freaking cute! pic.twitter.com/80YT7SiTbY — JACINDA (@brokebackboys) June 29, 2021

Водночас проєкт спіткало чимало критики та жартів у соцмережах. Найбільше з них стосувалися дизайну під прапор бісексуалів. Цей диван рясно прикрашений зображеннями долонь та подушками з написом: “Коли ти обираєш змінити ЧИ на ТА, ніхто не вірить тобі”.

Жартували про те, як цей диван лякає (особливо, якщо змінити кольорову гаму). Також користувачі розповідали про фільми жахів, що їм пригадуються, коли вони дивляться на цей предмет колекції:

therapist: the bisexual ikea couch isn't real it can't hurt you the bisexual ikea couch: pic.twitter.com/0FVbP14Qsp — alex (@alex_abads) June 29, 2021

Obsessed with how the bisexual Ikea couch turns into a horror movie prop when you change the text and colors around a little pic.twitter.com/JK5VpxPCFg — Pio (@wonderpetsfan1) June 29, 2021

presenting the ikea bisexual prefab hallway pic.twitter.com/hGZcO5FRJz — j|u|n|o (@gobIinposting) June 29, 2021

The bi IKEA couch looks like the inside of the cottage from the Blair Witch Project, I just- pic.twitter.com/Bfa9yvdtoe — Emily Hancock (@2emalha) June 29, 2021

Чимало користувачів применшували важливість кроку, зробленого компанією для привернення уваги до ЛГБТК+ спільноти, і жартували про дивани для гетеросексуальних людей.

New straight pride IKEA sofa just dropped pic.twitter.com/x36tT9Pf62 — my [69F] boyfriend [420M] is texting other girls (@CartoonsHateHer) June 29, 2021

it’s so progressive of Ikea to make a straight pride couch 🥰 pic.twitter.com/h99cRESlmm — relax guys, its just ken (@isawken) June 29, 2021

hello IKEA I have designed a heterosexual couch for you to sell. DM me if interested. pic.twitter.com/zWIHf0duLc — Nickferatu (@nickeldoodle) June 30, 2021

just finished assembling the ikea straight man's couch pic.twitter.com/V3uvwOkOXx — staid (@staidindoors) June 29, 2021

ikea has gone too far with the straight passing privilege loveseat pic.twitter.com/GBAh14axoD — Bethy Squires (@BethyBSQU) June 29, 2021

Вигадували і варіанти ідентичностей, орієнтацій, вподобань тощо, яким, на переконання авторів мемів, бренд мав приділити увагу:

loving my new sapiosexual pride couch from ikea pic.twitter.com/CJcb7PRQLq — wilf (@friendlykitties) June 30, 2021

Ikea’s new BDSM couch looks great pic.twitter.com/I4oe0A1Vz1 — Tim Cup (@PostinMonkey) June 30, 2021

just finished assembling the ikea brutalist pride couch pic.twitter.com/UulZg7nL8P — derek guy (@dieworkwear) June 29, 2021

IKEA made a couch for me 🙂 pic.twitter.com/CDL2fIlPHk — Mike Abrusci (@mikeabrusci) June 29, 2021