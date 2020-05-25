Про це пише видання Mashable.
Коли Маск і Граймс оприлюднили ім’я свого новонародженого сина, інтернет просто гудів – люди не розуміли, як можна було малюка назвати “X Æ A-12”. А ще користувачів цікавило, чи серйозно пара вирішила так назвати дитину. Та схоже, що це так.
У неділю один з користувачів запитав Граймс в її Instagram, чи поміняла вона ім’я малюку через закони Каліфорнії: “Яке нове ім’я у дитини”, – запитав фанат.
“X Æ A-Xii”, – коротко відповіла Граймс.
По суті арабські цифри 12 поміняли на латинські Xii.
За законами штату Каліфорнія, у свідоцтві про народження дитини можуть використовуватися 26 букв алфавіту англійської мови, а також допускаються апострофи та тире
- 4 травня американський підприємець Ілон Маск і канадська співачка Граймс (Grimes, Клер Еліс Буше) стали батьками.
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