Засновнику SpaceХ Ілону Маску і його коханій - співачці Граймс - довелося змінити ім'я новонародженого сина, аджек воно не відповідає закону штату Каліфорнія.

Про це пише видання Mashable.

Коли Маск і Граймс оприлюднили ім’я свого новонародженого сина, інтернет просто гудів – люди не розуміли, як можна було малюка назвати “X Æ A-12”. А ще користувачів цікавило, чи серйозно пара вирішила так назвати дитину. Та схоже, що це так.

У неділю один з користувачів запитав Граймс в її Instagram, чи поміняла вона ім’я малюку через закони Каліфорнії: “Яке нове ім’я у дитини”, – запитав фанат.

“X Æ A-Xii”, – коротко відповіла Граймс.

По суті арабські цифри 12 поміняли на латинські Xii.

За законами штату Каліфорнія, у свідоцтві про народження дитини можуть використовуватися 26 букв алфавіту англійської мови, а також допускаються апострофи та тире