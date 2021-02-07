Фотографія була розміщена на сторінці Маска в Twitter.
“Друге останнє царство”, – підписав фото Маск.
На фотографії Ілон розмовляє по телефону, а малюк X AE a-Xii тягне його за футболку, вимагаючи уваги.
Трохи пізніше фотографію з сином виклала і сама Граймс.
- Нагадаємо, 4 травня американський підприємець Ілон Маск і канадська співачка Граймс (Grimes, Клер Еліс Буше) стали батьками.
- Ілон Маск і Граймс заявили, що дали новонародженому сину ім’я X Æ A-12. Маск розповідав, як вимовляється і що означає це ім’я.
- Юристи зазначали, що Маск і Граймс не зможуть назвати свого сина X Æ A-12 через американське законодавство.
- В результаті Маску та Граймс довелося змінити ім’я новонародженого сина. “12” було замінено на “XII”