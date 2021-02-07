Засновник і глава компаній Tesla і SpaceX, підприємець Ілон Маск показав обличчя сина на ім'я X AE a-Xii, який трохи подорослішав.

Фотографія була розміщена на сторінці Маска в Twitter.

“Друге останнє царство”, – підписав фото Маск.

На фотографії Ілон розмовляє по телефону, а малюк X AE a-Xii тягне його за футболку, вимагаючи уваги.

Трохи пізніше фотографію з сином виклала і сама Граймс.