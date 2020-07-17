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Маск зайняв девяту, оскыльки його статки збільшилися на $1 млрд, до $70,8 млрд.

15 липня, при закритті торгів на біржі Nasdaq, вартість однієї акції Tesla склала $1546. Тобто було зафіксовано зростання майже на 2%.

В цілому, вартість акцій цієї компанії виросла більше, ніж в чотири рази за рік.

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Варто зазначити, що в рейтингу Bloomberg Billionaires Index Маск обійшов Уоррена Баффета.