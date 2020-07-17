Рейтинг оновлюється в реальному часі.
Маск зайняв девяту, оскыльки його статки збільшилися на $1 млрд, до $70,8 млрд.
15 липня, при закритті торгів на біржі Nasdaq, вартість однієї акції Tesla склала $1546. Тобто було зафіксовано зростання майже на 2%.
В цілому, вартість акцій цієї компанії виросла більше, ніж в чотири рази за рік.
Варто зазначити, що в рейтингу Bloomberg Billionaires Index Маск обійшов Уоррена Баффета.
- Як повідомлялося раніше, в п’ятницю, 1 травня, Маск оголосив, що продасть все своє фізичне майно, зокрема, будинки.
- Засновник і керівник Tesla Ілон Маск втратив $ 14 млрд від вартості акцій компанії після того, як написав у Twitter, що їх ціна занадто висока.