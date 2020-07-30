Про це повідомляють #Букви. 

У четвер, 30 липня, користувач Twitter на ім’я Pranay Pathole опублікував скріншот зі сторінки з інтерв’ю Білла Гейтса виданню CNBC, у якому засновник Microsoft, серед іншого, засудив суперечливі коментарі Ілона Маск про COVID-19.

Читайте також:

Ілон Маск назвав паніку через коронавірус «тупою»: йому відповіли

У інтерв’ю Гейтс порадив Маску не торкатися теми коронавірусу і займатися тим, що в нього виходить добре: підприємництвом та виготовленням електомобілів.

“Позиція Ілона — підтримувати високий рівень шаленості коментарів. Він не сильно бере участь у вакцинах. Він виготовляє чудовий електромобіль. І його ракети працюють добре. Тому йому дозволяють говорити ці речі. Я сподіваюся, що він не плутає сфери, в яких він не задіяний занадто сильно”, — сказав Гейтс.

Pranay Pathole позначив у твіті Маска та додав такий коментар: “Гейтс тепер лікар і багато знає про віруси з часів Windows 95”.

Маск відреагував на цей допис так: “Billy G is not my lover” (“Біллі Джи — не мій коханець”).

Ця репліка схожа на цитату з пісні Майкла Джейсона “Billy Jean” — “Billy Jean is not my lover”. На зв’язок із піснею натякають і емодзі нот, які використав Ілон.

Згодом Маск закріпив цей коментар на своїй сторінці із 37 млн підписників.

Після цього Маск присвятив цій темі ще один допис.

“Чутки про те, що Білл Гейтс і я коханці, абсолютно не відповідають дійсності”, — написав він.

Цей твіт став вірусним і зібрав понад 300 тисяч лайків за кілька годин.

Після Маск додав: “Але іноді, коли ми торкаємось…”.

А це вже — цитата з пісні Дена Хілла, любовної балади про кохання, чесність і брехню.