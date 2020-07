Про це повідомляють #Букви.

У четвер, 30 липня, користувач Twitter на ім’я Pranay Pathole опублікував скріншот зі сторінки з інтерв’ю Білла Гейтса виданню CNBC, у якому засновник Microsoft, серед іншого, засудив суперечливі коментарі Ілона Маск про COVID-19.

У інтерв’ю Гейтс порадив Маску не торкатися теми коронавірусу і займатися тим, що в нього виходить добре: підприємництвом та виготовленням електомобілів.

“Позиція Ілона — підтримувати високий рівень шаленості коментарів. Він не сильно бере участь у вакцинах. Він виготовляє чудовий електромобіль. І його ракети працюють добре. Тому йому дозволяють говорити ці речі. Я сподіваюся, що він не плутає сфери, в яких він не задіяний занадто сильно”, — сказав Гейтс.

Pranay Pathole позначив у твіті Маска та додав такий коментар: “Гейтс тепер лікар і багато знає про віруси з часів Windows 95”.

Маск відреагував на цей допис так: “Billy G is not my lover” (“Біллі Джи — не мій коханець”).

Ця репліка схожа на цитату з пісні Майкла Джейсона “Billy Jean” — “Billy Jean is not my lover”. На зв’язок із піснею натякають і емодзі нот, які використав Ілон.

🎶 Billy G is not my lover 🎶 — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2020

Згодом Маск закріпив цей коментар на своїй сторінці із 37 млн підписників.

Після цього Маск присвятив цій темі ще один допис.

“Чутки про те, що Білл Гейтс і я коханці, абсолютно не відповідають дійсності”, — написав він.

Цей твіт став вірусним і зібрав понад 300 тисяч лайків за кілька годин.

The rumor that Bill Gates & I are lovers is completely untrue — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2020

Після Маск додав: “Але іноді, коли ми торкаємось…”.

А це вже — цитата з пісні Дена Хілла, любовної балади про кохання, чесність і брехню.