Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск запропонував свою допомогу учасникам протестів, що спалахнули в Білорусі після проведення виборів президента.

Про це повідомляють #Букви.

Ввечері 12 серпня користувач Twitter на ім’я @renarddemoscou написав допис на підтримку протестувальників у Білорусі. Він позначив Ілона Маска та засновника Microsoft Біла Гейтса із проханням привернути увагу до подій у країні.

“Білорусь горить. Вбивства, побиття та катування: саме так автократи “виграють” свої вибори. Поширюйте слова. Ілон Маск, БІл Гейтс, хто-небудь, хто має голос, використовуйте його зараз”, — написав він.

Протягом доби Ілон Маск відгукнувся, запропонувавши свою допомогу.

“Мені дуже шкода це чути. Що ми можемо зробити, аби допомогти?”, — написав він.

Sorry to hear this. What can we do to help? — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

Користувачі зазначили, що найкраще, що він може зробити — розповсюдити інформацію про те, що відбувається. До того ж, чимало тих, хто постраждав під час силових розгонів демонстрацій чи був затриманий, потребують фінансової та юридичної допомоги. Тож Маску надали інформацію про збір коштів.

Hi Elon! Thank you for noticing the problem. First of all, the protesters in Belarus need the attention of the world community, I think you can help with this. You can help financially, here are the contacts of people who raise money for the protesters https://t.co/kdnFvwTEoE — Эрвин Вейков 🤍❤️🤍 (@renarddemoscou) August 13, 2020

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.

10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.