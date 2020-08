Про це повідомляють #Букви.

Ввечері 12 серпня користувач Twitter на ім’я @renarddemoscou написав допис на підтримку протестувальників у Білорусі. Він позначив Ілона Маска та засновника Microsoft Біла Гейтса із проханням привернути увагу до подій у країні.

Протягом доби Ілон Маск відгукнувся, запропонувавши свою допомогу.

Користувачі зазначили, що найкраще, що він може зробити — розповсюдити інформацію про те, що відбувається. До того ж, чимало тих, хто постраждав під час силових розгонів демонстрацій чи був затриманий, потребують фінансової та юридичної допомоги. Тож Маску надали інформацію про збір коштів.

Hi Elon! Thank you for noticing the problem. First of all, the protesters in Belarus need the attention of the world community, I think you can help with this. You can help financially, here are the contacts of people who raise money for the protesters https://t.co/kdnFvwTEoE

— Эрвин Вейков 🤍❤️🤍 (@renarddemoscou) August 13, 2020