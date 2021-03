Про це він повідомив у Twitter.

У музичній композиції Маска йдеться про технологію NFT. Тому мільярдер вирішив продати її у вигляді NFT-токена.

Трек за лічені години став популярним серед користувачів соціальних мереж. Ба більше, композицію вже готові купити за 625 ETH (Ethereums), що дорівнює більше ніж 1 млн доларів. Покупцем може стати той самий чоловік, який запропонував 2,5 мільйона доларів за перший твіт засновника Twitter Джека Дорсі.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx

— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021