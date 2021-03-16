Гендиректор компаній Tesla та Space X Ілон Маск вирішив вкотре здивувати своїх шанувальників. Цього разу він продемонстрував свої музикальні таланти та записав трек у стилі техно, а потім виставив його на продаж.

Про це він повідомив у Twitter.

У музичній композиції Маска йдеться про технологію NFT. Тому мільярдер вирішив продати її у вигляді NFT-токена.

Трек за лічені години став популярним серед користувачів соціальних мереж. Ба більше, композицію вже готові купити за 625 ETH (Ethereums), що дорівнює більше ніж 1 млн доларів. Покупцем може стати той самий чоловік, який запропонував 2,5 мільйона доларів за перший твіт засновника Twitter Джека Дорсі.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Нагадаємо, що NFT (Non-fungible token, невзаємозамінний токен) став головним трендом 2021 року на ринку криптовалюти та блокчейну. Це новітня технологія, яка заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum та закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Невзаємозамінний токен неможливо обміняти на будь-який інший.