Про це Маск повідомив у своєму Twitter.

За словами Маска, у нього з’явилися симптоми вірусної інфекції. Тому він негайно зробив чотири експрес-тести на коронавірус, але результат його здивував.

“Відбувається щось вкрай екстремальне. Тестувався на COVID чотири рази сьогодні. Два тести показали позитивний результат, два – негативний. Один і той же апарат, один і той же тест, та ж медсестра. Це були експрес-тести”, – написав Маск.

Він здав біоматеріал для ПЛР-тестування та розіслав його у декілька лабораторій. Результат буде готовий сьогодні.

На питання підписника про те, як він себе почуває, Маск відповів, що у нього нема якихось незвичайних симптомів. Він почуває себе добре.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020