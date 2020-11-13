Про це Маск повідомив у своєму Twitter.

За словами Маска, у нього з’явилися симптоми вірусної інфекції. Тому він негайно зробив чотири експрес-тести на коронавірус, але результат його здивував. 

“Відбувається щось вкрай екстремальне. Тестувався на COVID чотири рази сьогодні. Два тести показали позитивний результат, два – негативний. Один і той же апарат, один і той же тест, та ж медсестра. Це були експрес-тести”, – написав Маск.

Він здав біоматеріал для ПЛР-тестування та розіслав його у декілька лабораторій. Результат буде готовий сьогодні. 

На питання підписника про те, як він себе почуває, Маск відповів, що у нього нема якихось незвичайних симптомів. Він почуває себе добре.

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