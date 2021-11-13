Про це повідомив у власному профілі Instagram Алекс Кляйн, генеральний директор компанії з виробництва електроніки.

Відповідну фотографію він розмістив у соціальній мережі 12 листопада.

Американське модне видання Highsnobiety намагалося з’ясувати мету зустрічі, а також припустило, задля чого вони зустрілися.

“Вони говорили про чоботи Ye від Balenciaga? Останній запуск SpaceX StarLink? Можливо, Ye та Маск обговорили масове падіння ціни акцій Tesla, викликане раптовим продажем Маском акцій Tesla 12 листопада на 5,7 мільярда доларів?”, – пише оглядач Джейк Сільберт.

Після великого продажу Маска акції Tesla закінчили тиждень із падінням на 15,4%, що є найбільшим падінням з перших днів пандемії COVID-19.

“Реальний висновок – це загальна амбівалентність Маска стосовно своїх послідовників, як і Каньє”, – наголосив він.

Перед продажем акцій Маск в опитуванні у своєму профілі Twitter запитав, чи підтримують підписники його план з продажу 10% цінних паперів. Річ у тім, що не мало значення, як вони проголосують, а в тому, що документи показали, що Маск уже планував заздалегідь продати акції.

Ye та Маск знають, що їхні фанати підтримуватимуть їх незалежно від того, що вони роблять, навіть коли їх дії виявляться спірними. Маск грає перед натовпом більш очевидно, ніж Ye, але вони обоє знають, що їхні підписники, як і ціни на акції Tesla, нікуди не подінуться“, – підсумував Сільберт.