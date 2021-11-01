Про це гурт повідомив в Instagram.

Коли відбудеться концерт?

Imagine Dragons виступлять на НСК “Олімпійський” 3 червня 2022 року.

У вересні гурт випустив п’ятий студійний альбом “Mercury – Act 1”. Фанати музикантів чекали його понад три роки.

Продюсером альбому став Рік Рубін. Зазначається, що він повів колектив зовсім іншим шляхом й змусив зробити так, щоб цінності набули нових значень.

Фронтмен гурту Ден Рейнольдс зізнався, що продюсер навчив його розуміти потреби публіки. Зокрема, він зміг йому донести музиканту думку, що зростання – музичне і смислове – важливе не тільки для музики, але і для її фанатів.

“Фанати хочуть не тільки рости разом зі мною, а й чекають на це від мене. Рік нагадав мені: не варто хвилюватися, коли ти намагаєшся робити щось незручне, незвичне для інших. Я роблю тільки гірше, коли намагаюся повторити минулий успіх. Щирість і відкритість – ось чого вони чекають від нас”, – каже Рейнольдс.

“Mercury – Act 1” потрапив у топ-10 відомих світових чартів, а треки “Follow You” та “Monday” претендують на статус нових хітів.

Де купити квитки?

Купити квитки на концерт Imagine Dragons можна буде на сайті Concert.ua. Продаж стартує 5 листопада.

В період з 2 по 4 листопада триватиме закритий продаж для фан-клубу гурту за промокодом.