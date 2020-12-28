Рейтинг опублікований на сайті IMDb.

До списку від IMDb потрапили телешоу, які були створені у 2020 році і які були стабільно найбільш популярними серед користувачів ресурсу. Йдеться не про критичні оцінки, а про кількість переглядів сторінки шоу аудиторією сайту, що налічує понад 200 млн осіб щомісяця.

10 місце — серіал “Корона” від Netflix

9 місце — серіал “Відьмак” від Netflix

8 місце — серіал “Світ Дикого сходу” від HBO Max

7 місце — серіал “Академія Амбрелла” від Netflix

6 місце — серіал “Ферзевий гамбіт” від Netflix

5 місце — серіал “Мандалорець” від Disney +

4 місце — серіал “Озарк” від Netflix

3 місце — серіал “Пітьма” від Netflix

2 місце — серіал “Паперовий будинок” від Netflix

1 місце — серіал “Хлопаки” від Amazon Prime