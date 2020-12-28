Рейтинг опублікований на сайті IMDb.
До списку від IMDb потрапили телешоу, які були створені у 2020 році і які були стабільно найбільш популярними серед користувачів ресурсу. Йдеться не про критичні оцінки, а про кількість переглядів сторінки шоу аудиторією сайту, що налічує понад 200 млн осіб щомісяця.
10 місце — серіал “Корона” від Netflix
9 місце — серіал “Відьмак” від Netflix
8 місце — серіал “Світ Дикого сходу” від HBO Max
7 місце — серіал “Академія Амбрелла” від Netflix
6 місце — серіал “Ферзевий гамбіт” від Netflix
5 місце — серіал “Мандалорець” від Disney +
4 місце — серіал “Озарк” від Netflix
3 місце — серіал “Пітьма” від Netflix
2 місце — серіал “Паперовий будинок” від Netflix
1 місце — серіал “Хлопаки” від Amazon Prime
- Раніше 44-й президент США Барак Обама поділився добіркою своїх улюблених фільмів і серіалів 2020 року.