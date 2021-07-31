Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Стонтон змінила на цій ролі Олівію Колман, яка грала королеву в третьому і четвертому сезонах. У перших двох сезонах в ролі Єлизавети II була Клер Фой.

П’ятий і шостий сезони “Корони” повинні охоплювати 1990-ті роки – десятиліття, коли принц Чарльз і Діана, принцеса Уельська, розлучилися, розпався шлюб герцога Йоркського з Сарою Фергюсон, а також сталася пожежа в Віндзорському замку і смерть принцеси Діани.

Леслі Менвілл приєднається до п’ятого серіалу в ролі принцеси Маргарет – роль, якої раніше грали Хелена Бонем Картер і Ванесса Кірбі.

Джонатан Прайс візьме на себе роль герцога Единбурзького, Елізабет Дебікі зіграє принцесу Діану, а Домінік Вест – принца Чарльза.