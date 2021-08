Про це повідомляють #Букви.

Новий сезон заснований на книзі Джеффрі Тубіна A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President (“Широкий змова: Справжній секс-скандал, який майже звалив президента”).

Сюжет буде зосереджений на секс-скандалі навколо Білла Клінтона і Моніки Левінські, яка виступає в серіалі продюсером.

Роль Білла зіграє Клайв Оуен, а Гілларі Клінтон – Еді Фалько. У серіалі також знялися Біні Фелдштейн (Левінські), Сара Полсон (Лінда Тріпп), Анналі Ешфорд (Пола Джонс), Біллі Айкнер (Метт Драдж) та Бетті Гілпін (Енн Коултер).