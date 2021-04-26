Про це повідомляють #Букви.
Серед покійних зірок, яких вшанувала Академія, були Шон Коннері, який помер в жовтні 2020 року, Крістофер Пламмер, який помер в лютому цього року, і, звичайно ж, Чедвік Боузман, який пішов влітку 2020 року від раку товстої кишки у віці 43 років. Боузман був номінований на нагороду в категорії “Найкращий актор” за роль у фільмі “Ма Рейні: Мати блюзу”, хоча в результаті програв Ентоні Хопкінсу.
У відео відсутній співак Адам Шлезінгер, який помер від ускладнень COVID-19 у квітні 2020 року. Шлезінгер був, зокрема, автором і співпродюсером заголовної пісні “That Thing You Do!” Його музика також була представлена в фільмах “Всі без тями від Мері”, “Я, знову я та Ірен”, “Джозі та кішечки” і ін.
Ім’я Джессіки Волтер також відсутнє. Відзначена нагородами актриса, чия кар’єра тривала шість десятиліть, померла в березні 2021 року і була найбільш відома за фільмами “Грай для мене в тумані”, “Ловець Джон, доктор медицини”, “Вулиці Сан-Франциско” і за роллю Люсіль Блат в “Затриманому розвитку”.
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