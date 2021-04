Про це повідомляють #Букви.

На вихідних в Мережі спливли фото та відео, на яких можна побачити понад 10 оголених жінок, що позують на балконі висотної будівлі у курортному районі Дубая. Процес зйомок зафільмувала людина, що знаходилася у сусідньому хмарочосі.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai #Dubaigirls @THEJamesWhale pic.twitter.com/eOSLd4UuSd

Згодом поліція Дубая повідомила про появу в Мережі “непристойного” відео та проінформувала про арешт людей на ньому зображених.

The #DubaiPolice has arrested a group of people who appeared in an indecent video shared online pic.twitter.com/6ZOUFI2ElB

— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 3, 2021