В Дубаї, ОАЕ, поліція заарештувала групу людей через їхню появу у "непристойному відео, опублікованому в Інтернеті". Серед затриманих є українки.

Про це повідомляють #Букви.

На вихідних в Мережі спливли фото та відео, на яких можна побачити понад 10 оголених жінок, що позують на балконі висотної будівлі у курортному районі Дубая. Процес зйомок зафільмувала людина, що знаходилася у сусідньому хмарочосі.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai #Dubaigirls @THEJamesWhale pic.twitter.com/eOSLd4UuSd — Scott (@scott180142) April 5, 2021

Згодом поліція Дубая повідомила про появу в Мережі “непристойного” відео та проінформувала про арешт людей на ньому зображених.

“Щодо заарештованих було зареєстровано кримінальне провадження, що було передано в прокуратуру для подальшого судового розгляду. Поліція Дубая застерігає від такої неприйнятної поведінки, яка не відбиває цінності і етику еміратського суспільства”, — заявили і поліції.

The #DubaiPolice has arrested a group of people who appeared in an indecent video shared online pic.twitter.com/6ZOUFI2ElB — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 3, 2021

Правоохоронці зазначили, що ці дії підпадають під статтю 361 Федерального кримінального кодексу, яка забороняє непристойні висловлювання та “публічне спокушання на розпусту”, а також статтю 17 Закону ОАЕ щодо кіберзлочинності, що забороняє виготовлення та розповсюдження порнографічних та інших матеріалів, що можуть “зашкодити суспільній моралі”. За ці злочини в країні передбачено покарання в вигляді штрафу та навіть позбавлення волі.

У коментарі виданню “Інтерфакс” речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що серед затриманих — громадянки України.

“3 квітня поліція Дубая затримала групу осіб у зв’язку з порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих — одинадцять громадянок України”, — сказав він.

За словами речника, українське консульство в Дубаї взаємодіє з місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок та з’ясування всіх обставин цієї справи. 6 квітня український консул має відвідати затриманих.