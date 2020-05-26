Інсайдери розповіли, що ворожнеча Меган Маркл і Кейт Міддлтон почалася через колготки

Про це повідомляє видання Tatler UK.

У Великобританії дружину принца Вільяма люблять чи не більше, ніж саму Єлизавету II. Особливо зараз, під час пандемії коронавірусу і через кілька місяців після того, як Меган Маркл і принц Гаррі оголосили про намір відокремитися від королівської сім’ї. У британській пресі не раз відзначали, що через непрості обставин у герцогині Кембриджської не тільки додалося роботи (яку вона виконує як і раніше з посмішкою), але і в сто крат покращився її і без того бездоганний імідж. Цілком закономірно, що після червневого номера Tatler UK, присвяченого Єлизаветі II, виходить липнево-серпневий – з Кетрін на обкладинці. Catherine the Great – так звучить найпомітніший винос.

Всередині – інсайдерські одкровення, зібрані Анною Пастернак, не тільки про благодійну діяльність Кейт Міддлтон, а й про її особисте життя. Наприклад, про навантаження, що збільшилися після Мегзіта.

“Звичайно, вона посміхається і правильно одягається, але всього цього не хоче. Вона вимотана, відчуває, що потрапила в пастку. Вона багато працює, немов голова компанії – без кордонів, вигоди і достатньої кількості вихідних днів”, – цитується один з джерел.

Також в статті розкриють “правду про стосунки герцогині Кембриджської і герцогині Сассекської”. Зокрема, буде детально описано подію, що трапилася перед весіллям Меган Маркл, коли Кейт Міддлтон розплакалася під час примірки суконь для квіткарок – цю історію в таблоїдах називають точкою відліку конфлікту між Кейт і Меган.

Інсайдер пояснив, що герцогиня Кембриджська була налаштована слідувати королівському протоколу в цей день. Втім, між герцогинями виник конфлікт щодо того, чи повинні подружки нареченої одягати колготки в жаркий день. Кейт, згідно з протоколом, розуміла, що повинна їх надіти. Втім, Меган не хотіла, щоб вони це робили. Фотографії свідчать про те, що Меган виграла. Потім королівська влада “поставила Меган на своє місце” і винесла їй догану за те, що вона говорила зі співробітниками Кенсингтонського палацу.