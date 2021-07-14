Ірина Шейк уникає стосунків з Каньє Вестом

Модель Ірина Шейк уникає публічних виходів з репером Каньє Вестом, щоб не виникало чуток про їх романтичні стосунки.

Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на джерела.

За даними інсайдера, Вест запросив Шейк спільно відвідати Тиждень моди у Парижі. Проте вона рішуче відмовилася.

“Він подобається їй як друг, але вона не хоче будувати з ним стосунки”, – заявив інсайдер.

За словами джерела, Ірина відмовилася від цієї подорожі через журналістів, які б неодмінно переслідували їх та писали про роман зірок.