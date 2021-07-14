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Ірина Шейк уникає стосунків з Каньє Вестом

Модель Ірина Шейк уникає публічних виходів з репером Каньє Вестом, щоб не виникало чуток про їх романтичні стосунки.

Середа, 14 липня 2021, 21:00

Фото: AFP

Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на джерела.

За даними інсайдера, Вест запросив Шейк спільно відвідати Тиждень моди у Парижі. Проте вона рішуче відмовилася.

“Він подобається їй як друг, але вона не хоче будувати з ним стосунки”, – заявив інсайдер.

За словами джерела, Ірина відмовилася від цієї подорожі через журналістів, які б неодмінно переслідували їх та писали про роман зірок.

“Вона не хоче провокувати чутки про роман, які неодмінно б виникли, якби вона з’явилася з ним в Парижі. Це був би ще один місяць новин”, – додає інсайдер.

Нагадаємо, що відомий репер Каньє Вест вирушив на відпочинок до французького Провансу в компанії з моделлю Іриною Шейк. 8 червня, Вест святкував свій день народження. Схоже, у цей день з ним була Шейк. Це перша поява репера з жінкою після гучного розлучення з Кім Кардаш’ян.

Потім з’явилася інформація, що Каньє Вест та Ірина Шейк зустрічаються вже кілька місяців, але все ще не оголошують себе парою.

Пізніше стало відомо, що Кім Кардаш’ян знала про роман свого ексчоловіка Каньє Веста з моделлю Іриною Шейк. Проте вона не проти цих стосунків.

  • 19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.
  • Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.
  • Як відомо, в шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів Кім мала проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — дочка Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.
Теги: Ірина Шейк, Каньє Вест

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