Про це повідомляє Hypebeast.
За словами автора, він дав боту ознайомитися з текстами композицій групи і попросив його згенерувати новий трек на їх основі – так вийшла пісня “Smother”.
“Вся музика і всі вокальні партії виконані, записані і зведені мною в моїй кухні на блискучому дешевенький червоному стратокастеру, за допомогою поганого мікрофона і старої копії програми ProTools”, – йдеться в описі до ролика.
Звук барабанів йому довелося записати в спеціальній програмі. Блогер вибачився за це у колишнього барабанщика Nirvana Дейва Грола, який говорив, що не любить комп’ютерні барабани.
- В мережі з’явився відеозапис одного з перших задокументованих виступів Nirvana.