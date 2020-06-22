YouTube-блогер Funk Turkey створив пісню в стилі Nirvana - «Smother». Вона була зроблена за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє Hypebeast.

За словами автора, він дав боту ознайомитися з текстами композицій групи і попросив його згенерувати новий трек на їх основі – так вийшла пісня “Smother”.

“Вся музика і всі вокальні партії виконані, записані і зведені мною в моїй кухні на блискучому дешевенький червоному стратокастеру, за допомогою поганого мікрофона і старої копії програми ProTools”, – йдеться в описі до ролика.

Звук барабанів йому довелося записати в спеціальній програмі. Блогер вибачився за це у колишнього барабанщика Nirvana Дейва Грола, який говорив, що не любить комп’ютерні барабани.