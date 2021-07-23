Срулі Рехт, дизайнер з Ісландії, презентував інноваційні черевики, що мають допомогти прилаштуватися до мінливої погоди.

Про це повідомляє видання Hypebeast.

Капсульна колекція включає три унікальні моделі черевиків, що можуть використовуватися під час повеней та у сильну спеку — PHASE_CHANGE, Un_BALANCED та Hi_TIDE. Це взуття передбачається взувати не самостійно, а поверх іншого взуття, як ходулі.

Всі моделі були створені за допомогою 3D-друку і оброблені вручну. Автор продає фізичні версії цих робіт як витвір мистецтва. Тако вони доступні у вигляді NFT- токену. Стартова ціна — 3 етери за токен і 6 етерів за фізичну версію. Ця криптовалюта наразі торгується за курсом близько 2 тисяч доларів за 1 етер.

Кожній моделі приписані унікальні властивості. Un_BALANCED, до прикладу, призначена для розв’язання проблем з балансом.

Hi_TIDE — для пересування під час повені.