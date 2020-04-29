Про це повідомив в Instagram креативний директор бренду Джонатан Андерсон.
Андерсон розповів, що бренд планував випустити нову колекцію ароматичних свічок цього тижня, але через глобальний карантин виробництво було відкладено до вересня.
У колекцію увійдуть, зокрема, ароматичні свічки із запахом марихуани.
Також з’являться будуть представлені такі незвичайні аромати як томатний лист, буряк та жимолость.
- Раніше голлівудська акторка Гвінет Пелтроу випустила свічку з квітковим ароматом, яка називається “Вона пахне, як моя вагіна”.