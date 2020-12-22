Covid-19 Україна

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«Історія нецензурних слів»: з’явився трейлер документального серіалу Netflix з Ніколасом Кейджем, – відео

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував сервіс нового шестисерійного документального серіалу "Історія нецензурних слів". Ведучим проєкту став голлівудський актор Ніколас Кейдж.

Вівторок, 22 грудня 2020, 20:19

Трейлер з’явився на відеохостингу Youtube.

Відомо, що в серіалі з’являться експерти у сфері етимології, лексикології та історії. Вони розкажуть про походження слів, їхню історію вживання і культурний вплив. Ба більше, у серіалі з’являться популярні актори та стендап коміки. Вони розкажуть, як нецензурна лайка вливає на їхнє життя та кар’єру.

Документальний проєкт складатиметься із шести серій. У серіалі розкажуть історію лайливих слів, зокрема шести найпопулярніших лайливих слів англійською “fuck”, “shit”, “bitch”, “dick”, “pussy” і “damn”.

  • Актор Ніколас Кейдж стане ведучим нового шестисерійного шоу “Історія нецензурних слів” від стрімінгового сервісу Netflix. Прем’єра “Історії нецензурних слів” відбудеться на Netflix 5 січня 2021 року.
  • Раніше повідомлялося, що стрімінгова платформа Netflix представить псевдодокументальний серіал “Смерть 2020-му” (“Death to 2020”) від творців серіалу “Чорне дзеркало”.
Теги: лайка, Ніколас Кейдж, Netflix

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