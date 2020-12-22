«Історія нецензурних слів»: з’явився трейлер документального серіалу Netflix з Ніколасом Кейджем, – відео

Трейлер з’явився на відеохостингу Youtube.

Відомо, що в серіалі з’являться експерти у сфері етимології, лексикології та історії. Вони розкажуть про походження слів, їхню історію вживання і культурний вплив. Ба більше, у серіалі з’являться популярні актори та стендап коміки. Вони розкажуть, як нецензурна лайка вливає на їхнє життя та кар’єру.

Документальний проєкт складатиметься із шести серій. У серіалі розкажуть історію лайливих слів, зокрема шести найпопулярніших лайливих слів англійською “fuck”, “shit”, “bitch”, “dick”, “pussy” і “damn”.

Актор Ніколас Кейдж стане ведучим нового шестисерійного шоу “Історія нецензурних слів” від стрімінгового сервісу Netflix. Прем’єра “Історії нецензурних слів” відбудеться на Netflix 5 січня 2021 року.