74-річний чоловік, на ім'я Кен Сміт вже майже 40 років живе в дерев'яному будинку без електрики та водопроводу на березі озера. І планує прожити так ще 30 років.

Історію чоловіка розповіла британська телерадіокомпанія BBC.

Сміт, який прагнув до затворництва, оселився на березі віддаленого озера в Шотландському нагір’ї. Від його дому з колод до найближчої дороги — 2 години ходьби.

Чоловік народився в Дербіширі (графство в Східному Мідлені Англії). У 15-річному віці він почав працювати на будівництві — зводив пожежне депо.

Коли йому було 26, на нього вночі здійснили напад. Внаслідок крововиливу в мозок він не приходив до тями 23 дні. Після цієї події він вирішив змінити своє життя.

“Казали, що я ніколи не одужаю. Казали, що я ніколи більше не говоритиму. Вони сказали, що я більше ніколи не ходитиму, але я пішов. Саме тоді я вирішив, що ніколи не житиму на чиїхось умовах, крім своїх”, — розповідає чоловік.

Кен почав подорожувати та зацікавився дикою природою. Під час подорожі Канадою він вирішив зійти з шосе і “йти в нікуди”. Так він пройшов пішки 35 тисяч кілометрів, перш ніж повернутися додому.

За цей час його батьки померли. Дізнавшись про це після мандрівки він відчував апатію.

Справжню втрату він відчув, перебуваючи в Шотландському нагір’ї. Каже, тоді він раптово подумав про своїх батьків і заплакав. В той момент він остаточно вирішив жити в ізоляції.

“Я всю дорогу плакав. Я подумав, де у Британії найізольованіше місце?”, — розповів він.

Зрештою він пройшов сотні кілометрів в пошуках того самого віддаленого місця, де йому хотілося б зупинитися. Там він і почав будувати дім.

В тій самій хаті з колод, яку звів у 1980-х, він мешкає і досі. В ній нема електрики, газу, водопроводу, і, звісно, сигналу мобільного зв’язку. Самий лише дров’яний камін.

Впродовж дня він займається видобутком їжі. Основа його раціону — виловлена риба, самостійно вирощенні овочі та ягоди. Частково Кен купує їжу. Він сплачує за неї зі свої пенсії, а з доставленням допомагає людина, що доглядає ліс, в якому Сміт живе. Для прання одягу використовує стару ванну, яка стоїть на вулиці.

Впродовж останніх двох років режисерка Ліззі Маккензі, що знайома з Кеном вже 10 років, займалася документальним фільмом про нього “The Hermit of Treig” для BBC Scotland.

Фільмування завершилися в лютому 2019 року. Незабаром після цього Кен пережив інсульт, перебуваючи на вулиці. На щастя, Сміт мав спеціальний радіомаяк, за допомогою якого він має змогу викликати допомогу в разі потреби. Його ушпиталили на тиждень, лікарі намагалися вмовити його повернутися до цивілізації, утім він не погодився і повернувся до свого помешкання в лісі.

Це був не перший випадок, коли Кена доводило рятувати — до цього на нього повалилася купа колод. Утім наслідки цього разу виявилися серйознішими: тепер він має проблеми з пам’яттю і потребує більше допомоги, ніж раніше.

Але він каже, що не переймається своїм майбутнім.

“Я лишатимусь тут доти, доки не настануть мої останні дні. Було багато інцидентів, але, здається, я передив усі. Я обов’язково колись знову захворію. Зі мною трапиться щось, що одного разу забере мене, як і всіх інших. Але я сподіваюся, що дійду до 102”, — заявляє пустельник.