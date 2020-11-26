Про це пише WWD.

Сумка зроблена зі шкіри алігатора і прикрашена 10 метеликами з білого золота, посипаними сапфірами, діамантами і турмалінами загальною вагою понад 130 карат. Всього буде виготовлено три екземпляри, на виконання яких знадобиться 1000 годин роботи.

Зазначається, що 800 000 євро від продажу кожної сумки будуть передані установам, які займаються порятунком моря від пластику.

Це рішення глибоко пов’язане з особистою історією співзасновника Boarini Milanesi Маттео Родольфо Міланезі.

“Раніше ми проводили кожне літо на морі, між Грецією і Туреччиною, і я був дуже щасливий, коли ми робили морські прогулянки між островами. Незважаючи на те, що ми були далеко від туристів, ми часто бачили плаваючі на воді пластикові пакети або плями смоли, що витекла з нафтових танкерів.

Нещодавно я бачив в морі навіть більше пластика, ніж коли був дитиною, через пандемію і всі рукавички та маски, які недбало викидають. Це нагадало мені про батька, який пірнав у воду, збирав пластикові пакети і пляшки, плаваючі в морі”, – розповів він.