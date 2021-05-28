Італійський художник Сальваторе Гаран продав свою невидиму скульптуру під назвою "I am" (Я є) за 15 тисяч євро.

Про це пише місцеве видання Italy 24 News.

Спочатку нематеріальна скульптура оцінювалася в 6 тисяч євро, однак за підсумками пішла з молотка на аукціоні, організованому Art-Rite, одним з небагатьох італійських аукціонних домів, за суму вдвічі дорожче.

За підсумками угоди покупець отримав тільки сертифікат, який підтверджує, що твір належить йому.

Планується, що робота буде розміщена в приватному будинку на вільному просторі розміром приблизно 150 × 150 сантиметрів.

За словами художника, його скульптура “має нову історичну цінність і представляє собою ідеальну метафору наших днів”.

Він зазначив, що робота “повністю невидима і тому не може бути відтворена в мережі. Не кажучи вже про те, що нематеріальні роботи не роблять ніякого впливу на навколишнє середовище”.

“Успішний результат аукціону свідчить про беззаперечний факт, що порожнеча – це ні що інше, як простір, повний енергії, і навіть якщо ми спустошимо його, і нічого не залишиться, відповідно до принципу невизначеності Хайзенберга, ніщо не має ваги. Отже, у нього є енергія, яка конденсується і перетворюється в частки, коротше кажучи, в нас! Коли я вирішую “виставити” нематеріальну скульптуру в даному просторі, це простір буде концентрувати певну кількість і щільність думок в певній точці, створюючи скульптуру, яка, виходячи з моєї назви, буде приймати найрізноманітніші форми”, – наголосив Гаран.