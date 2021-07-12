Український співак і музикант Іван Дорн на Каннському фестивалі презентував російську стрічку "Петрови в грипі", у якій зіграв одну з ролей.

Про це співак розповів в Instagram.

У понеділок, 12 липня, на 74-му Каннському фестивалі відбулася прем’єра фільму російського режисера Кирила Серебреннікова “Петрови в грипі”.

Ролі у стрічці виконали Чулпан Хаматова, Юлія Пересільд, Юрій Борисов, Юрій Колокольников і український співак Іван Дорн. Разом із продюсером фільму Іллею Стюартом вони прибули в Канни, аби презентувати роботу.

Дописом в соцмережі Дорн подякував режисерові.

В історія можна побачити Дорна разом з акторами на червоній доріжці.

Фото з ним опубліковані і на сторінці фестивалю.