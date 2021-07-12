Про це співак розповів в Instagram.
У понеділок, 12 липня, на 74-му Каннському фестивалі відбулася прем’єра фільму російського режисера Кирила Серебреннікова “Петрови в грипі”.
Ролі у стрічці виконали Чулпан Хаматова, Юлія Пересільд, Юрій Борисов, Юрій Колокольников і український співак Іван Дорн. Разом із продюсером фільму Іллею Стюартом вони прибули в Канни, аби презентувати роботу.
Дописом в соцмережі Дорн подякував режисерові.
В історія можна побачити Дорна разом з акторами на червоній доріжці.
Фото з ним опубліковані і на сторінці фестивалю.
- Зауважимо, Дорн народився в Росії, але його родила жила в Україні. Сам співак називає себе українським артистом. Попри російську агресію проти Україні він продовжує виступи в РФ, бере участь в російських шоу (до прикладу, “Вечірній Ургант” у листопаді 2016 року).
- У 2014 році телеведучий Сергій Притула заявляв, що за гроші Івана Дорна придбав джип, оптику та шоломи для військових, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на Сході України. У 2017 році спілкуючись з російським журналістом Юрією Дудем Дорн відхрестився від цієї допомоги. Також він заявив, що між Києвом і Москвою — “тільки дружба”. Війну на сході України співак тоді назвав “сваркою між старшим та молодшим братом”.
- В липні 2020 року кілька українських музичних виконавців знялися у відеоролику, присвяченому запуску стрімінгового сервісу Spotify в Росії. Серед тих, хто привітав росіян, був і Дорн.