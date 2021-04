Про це пише видання TooFab.

Іванка Трамп вирішила поділитися знімком, тому що хотіла своїм прикладом переконати інших вакцинуватися.

Але у відповідь актриса “Великого пострілу” Іветт Ніколь Браун написала: “Я б хотіла, щоб ці люди більш ретельно вибирали, які моменти дійсно потрібно фотографувати. Якби вона зробила це або хоча б виступила за безпечність COVID-вакцин рік тому, сотні тисяч людей, можливо, були б живі”.

“Іванка Трамп опублікувала фотографію того, як робить щеплення проти коронавірусу, і закликала інших робити так само. Коментарі вражають:

. @IvankaTrump posted herself getting vaccinated on instagram & encouraged others to do so.

The comments are astonishing:

– HARD NO

– PASS

– HELL NO

– WHY?

– THAT IS DISAPPOINTING

– DON’T NEED, I HAVE AN IMMUNE SYSTEM

– DISAPPOINTED IN YOU

– HOPE IT WAS A PLACEBO

– LMAO

— Stephanie Ruhle (@SRuhle) April 14, 2021