Про це пише видання TooFab.
Іванка Трамп вирішила поділитися знімком, тому що хотіла своїм прикладом переконати інших вакцинуватися.
Але у відповідь актриса “Великого пострілу” Іветт Ніколь Браун написала: “Я б хотіла, щоб ці люди більш ретельно вибирали, які моменти дійсно потрібно фотографувати. Якби вона зробила це або хоча б виступила за безпечність COVID-вакцин рік тому, сотні тисяч людей, можливо, були б живі”.
“Іванка Трамп опублікувала фотографію того, як робить щеплення проти коронавірусу, і закликала інших робити так само. Коментарі вражають:
- Тверде ні!
- Ні!
- Добіса ні!
- Чому?
- Це розчаровує.
- Це не потрібно, у мене є імунна система.
- Сподіваюся, то було плацебо”.
. @IvankaTrump posted herself getting vaccinated on instagram & encouraged others to do so.
The comments are astonishing:
– HARD NO
– PASS
– HELL NO
– WHY?
– THAT IS DISAPPOINTING
– DON’T NEED, I HAVE AN IMMUNE SYSTEM
– DISAPPOINTED IN YOU
– HOPE IT WAS A PLACEBO
– LMAO
— Stephanie Ruhle (@SRuhle) April 14, 2021
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