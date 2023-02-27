Український естрадний артист Іво Бобул в етері програми "Це ніхто не буде дивитися" з ведучою Еммою Антонюк заявив, що зараз жінки зациклені на багатстві чоловіків. Ведучого звинуватили в сексизмі та карикатуризації жінок – на це зауваження він гостро відреагував і покинув студію.

Конфлікт відбувся в етері програми “Це ніхто не буде дивитися“.

На запитання, чому учить Бобул свого 16-річного сина про жінок, він наголосив, що жінки бувають різними та нарікнув, що нині вони дуже змінилися в гірший бік – стали “розпещеними” та дуже багато вимагають від чоловіків.

“Я дивлюся на все це і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні в неї один, через пару років – інший, і так скаче по ліжках з одного до іншого, шукає принца. Меркантильними стали жінки, дуже меркантильними. Багато жінок – самотні і не знати чому: у них є все, але немає щастя. А тому, що треба подивитися на себе, подивитися, що ти наробила, що залишилася сама. Кого ти так образила”, – вважає співак.

Він звернувся до жінок з проханням поважати людину, яка їх обрала. Він повторив, що хай він не такий багатий – потрібно шукати душу, а не гроші. Іво Бобул також наголосив, що “хороші дівчата” сидять по домах, а противага їм – “розбалувані”: “Є хороші дівчата, які сидять по хатах і не ходять, не шукають собі якусь пригоду на щось…”.

Він наголосив, що зараз жінки змінилися, стали меркантильними: “Думають тільки про себе, про гроші, про те, щоб жити класно, машини, будинки. А ніхто не думає, де чоловік може взяти це все…”. Відтак артист заступився за чоловіків, заявивши, що не кожен чоловік може бути банкіром або “папіком”.

Опісля артист уже перейшов на особистості, заявивши, що ведуча Емма Антонюк у свої 32 роки – незаміжня, не має стосунків і дитини, “а це вже має бути”. Журналістка звинуватила його у сексизмі.

“Це щось таке образливе. Сексот, сексист”, – відповів на звинувачення артист. Опісля він апелював до віку журналістки, прирівнюючи свій вік до досвіду, якого, на думку співака, не має бути у молодої ведучої:

“Сонце моє, я зараз встану і піду. Ми почали говорити про щось, ти починаєш тиснути своєю термінологією, яку я не дуже розумію. Нехай я не розумію, хай я дурний. Я говорю тобі життєві речі. Мені 69 років, я прожив життя. Тобі 32 роки, і ти починаєш мене вчити, що є ліво, що є право… Пояснюю тобі. Це досвід, якого в тебе немає. Дай Бог, щоб він був у найкоротший час. Не треба макати мене в унітаз. Я бачу цінності на своїх плечах, бо прожив. Ти бачиш інше. Я своє прожив і про своє говорю. А ти мені починаєш говорити всяку фігню. Все, до побачення. Я не образив жінок, а просто сказав те, що думаю. Не віриш, вийди на двір і запитай у будь-якої дівчини”.

Після цих слів артист викинув подаровану йому книгу та покинув студію.