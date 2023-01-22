У п’ятницю, 20 січня, володарка премії "Греммі", яка зараз знімає двосерійну екранізацію бродвейського мюзиклу "Wicked", опублікувала на сторінці в TikTok відео, відповідаючи на запитання користувача соцмережі: "Чому ти досі не співачка?"

Про це сповіщає People.

Співачка пояснила, що перебуває на знімальному майданчику цілий день, знімаючи два музичні фільми одночасно. Далі вона виконала акапельний кавер на “Somewhere Over the Rainbow”, оскароносну мелодію з “Чарівника країни Оз”, як підтвердження того, що вона не збирається завершувати музичну кар’єру.

Знаменитий фільм 1939 року надихнув письменника Грегорі Магуайра на написання пріквела “Wicked” до бестселера “Чарівник країни Оз”, який сценарист Вінні Хольцман і композитор Стівен Шварц адаптували в мюзиклі. Аріана Гранде бере участь у зйомках в ролі Глінди – доброї відьми.

“Я хотіла записати щось маленьке, але зараз не хочу співати нічого, що не стосується “Країни Оз”. Зроблено з великою любов’ю”, – підписала пост артистка. У відео вона була одягнена в рожевий великий светр, приховуючи зачіску під капюшоном, зазначивши, що вона “в середині підготовки” та навмисно “ховає” світлі пасма, які належать її героїні Глінді .

Колега по фільму “Wicked” Синтія Еріво, яка грає Ельфабу, навіть опублікувала відео у своїй сторінці в Instagram, вихваляючи при цьому Гранде: “Вона є і завжди буде співачкою, вона просто здатна робити дещо більше”.