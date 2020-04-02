Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“2020 рік – це ваш рік написання роману! Том С. завжди вчив нас писати про проблему, яку ми не можемо виправити або витерпіти. Дослідіть її за допомогою метафор. А потім вичерпайте страх, перебільшивши проблему. Зробіть це своєю вправою”, – написав Паланік.

Він також пообіцяв регулярно публікувати підказки.

Довідка.

Чак Паланік – американський письменник, автор бестселера “Бійцівський клуб”, за мотивами якого режисером Девідом Фінчером була знята культова картина з однойменною назвою.