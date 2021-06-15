Про це вона написала у своєму блозі в Medium.
Як повідомлялося, в березні Тейге шокувала прихильників несподіваною заявою про те, що вона залишає соціальну мережу Twitter. В травні модель перепросила за свою поведінку в соцмережі: 10 років тому вона знущалася з телеведучої Кортні Стодден. Однак цей інцидент був не єдиний.
Модель розповіла, що провела тижні мовчки, і присвятила цей час тому, аби подумати над своїми вчинками. Вона зазначила, що на тлі скандалу довкола образ Стодден спливла ще купа її дописів, які вона описує як “жахливі-жахливі”.
“Коли я дивлюся на них і розумію, якого болю вони заподіяли, мені доводиться зупинитися і задуматися: як я могла це зробити?”, — зізнається Тейге.
Кріссі розповіла, що у деяких осіб, яких вона ображала в минулому, вона перепросила особисто.
“Я розумію, що вони можуть не захотіти зі мною розмовляти. Не думаю, що мені хотілося б зі мною розмовляти”, — пише вона.
Розповідаючи про причини своєї агресивної поведінки в соцмережі, 35-річна зірка зізнається: “Я заходила в Twitter, щоб спробувати привернути увагу і продемонструвати те, що я тоді вважала грубими, розумними і нешкідливими жартами. Я думала, що жарти над знаменитостями роблять мене крутою”.
Тейге розповідає про свої стосунки з чоловіком і дітьми, і акцентує, наскільки для неї важливо, щоб діти не повторювали її помилок. Вона сподівається, що дочка та син зможуть побачити, як вона змінилася.
“Я не проситиму пробачити, тільки вашого терпіння і терпимості. Я прошу, щоб ви дозволили мені визнати минулі помилки і отримати можливість прагнути до самовдосконалення і змін”, — резюмувала вона.
- Восени минулого року модель Кріссі Тейге втратила дитину. Вона чекала на сина від свого чоловіка, співака Джона Ледженда. Це мала бути третя спільна дитина пари. Через кілька тижнів після викидня Кріссі написала есе про своє горе. Вона також зізнавалася шанувальникам, що вкрай важко переживає втрату дитини.
- У грудні Кріссі Тейге розповіла, що більше не зможе мати дітей.
- Попри те, що сталося, модель все ще мріє про третю дитину.