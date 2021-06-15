Американська модель, телеведуча і письменниця Кріссі Тейге публічно перепросила за численні агресивні дописи в Twitter.

Про це вона написала у своєму блозі в Medium.

Як повідомлялося, в березні Тейге шокувала прихильників несподіваною заявою про те, що вона залишає соціальну мережу Twitter. В травні модель перепросила за свою поведінку в соцмережі: 10 років тому вона знущалася з телеведучої Кортні Стодден. Однак цей інцидент був не єдиний.

Модель розповіла, що провела тижні мовчки, і присвятила цей час тому, аби подумати над своїми вчинками. Вона зазначила, що на тлі скандалу довкола образ Стодден спливла ще купа її дописів, які вона описує як “жахливі-жахливі”.

“Коли я дивлюся на них і розумію, якого болю вони заподіяли, мені доводиться зупинитися і задуматися: як я могла це зробити?”, — зізнається Тейге.

Кріссі розповіла, що у деяких осіб, яких вона ображала в минулому, вона перепросила особисто.

“Я розумію, що вони можуть не захотіти зі мною розмовляти. Не думаю, що мені хотілося б зі мною розмовляти”, — пише вона.

Розповідаючи про причини своєї агресивної поведінки в соцмережі, 35-річна зірка зізнається: “Я заходила в Twitter, щоб спробувати привернути увагу і продемонструвати те, що я тоді вважала грубими, розумними і нешкідливими жартами. Я думала, що жарти над знаменитостями роблять мене крутою”.

Тейге розповідає про свої стосунки з чоловіком і дітьми, і акцентує, наскільки для неї важливо, щоб діти не повторювали її помилок. Вона сподівається, що дочка та син зможуть побачити, як вона змінилася.

“Я не проситиму пробачити, тільки вашого терпіння і терпимості. Я прошу, щоб ви дозволили мені визнати минулі помилки і отримати можливість прагнути до самовдосконалення і змін”, — резюмувала вона.