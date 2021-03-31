Про це вона написала в Instagram.

Фільм New York Times вийшов два місяці тому.

У картині розповідається про те, яку роль в житті артистки зіграли ЗМІ й близькі, коли у неї стався нервовий зрив у 2008 році.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)



За словами артистки, вона не змогла подивитися весь фільм, а лише бачила деякі фрагменти.

“Я не дивилася весь документальний фільм, але те, що я бачила, викликало у мене почуття сорому від того, в якому світлі мене представили”, – розповіла співачка.

Вона вважає, що за її життям завжди спостерігали мільйони людей. При цьому, багато її засуджували.

“Потрібно бути дуже сильною, щоб довіряти всесвіту свої справжні слабкості, тому що мене завжди так засуджувала, ображала і ганьбила преса … і це відбувається до цього дня … Я існую не для того, щоб бути ідеальною … ідеал це нудно. Я тут, щоб поширювати добро”, – зазначила Брітні.

Як відомо, у 2007 році Брітні вирішила розлучитися з чоловіком Кевіном Федерлайном. Він тоді розповів про “неадекватну поведінку” зірки й отримав батьківські права на їх двох синів. Рік по тому співачка відмовилася віддавати дітей колишньому чоловікові й закрилася з одним із синів в будинку в Беверлі-Хіллз. Віллу оточили поліціянти, пожежники й вертольоти, інцидент отримав гучний розголос. В результаті інциденту співачку відвезли в лікарню і через місяць помістили в психіатричну клініку. Тоді Брітні було 26 років.

З того часу нею займаються опікуни. Вони контролюють все – від особистих зустрічей співачки до розпорядження її грошима. Основним опікуном співачки протягом 12 років був її батько.

Нагадаємо, що адвокат попспівачки Брітні Спірс просить суд назавжди позбавити її батька, Джеймі Спірса, права опікунства над нею. Зірка хоче, аби нею опікувалася лише його помічниця Джоді Монтгомері.