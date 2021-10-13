Фото вона опублікувала в Instagram.
Італійка позувала в напівпрозорих трусиках та коротенькому болеро, яке ледь прикривало її груди. Сфотографувала себе К’яра у гардеробній кімнаті.
Своє фото блогерка підписала промовисто: “Я не звичайна мама, я класна мама”.
За кілька хвилин фотографія набрала більше 300 000 лайків, отримавши безліч компліментів, але також викликала деяку критику. Хтось написав: “І на ті гроші, які у вас є, чоловік дозволяє вам ходити напівголою? Будь тієї матір’ю, яка краще”.
Нагадаємо, що К’яра Феранньї та її чоловік Федеріко Лючія почали зустрічатися 2016 року. У березні 2018 року в них народився син, а за сім місяців пара зіграла пишне весілля в Італії.
- Раніше популярна італійська блогерка та дизайнерка К’яра Ферраньї прогулялася людними вулицями Парижа у прозорій водолазці із масивними позолоченими прикрасами.
- Федеріко Лючія (репер Fedez) пожартував про вбрання його дружини — популярної італійської блогерки та дизайнерки К’яри Ферраньї.