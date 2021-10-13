Італійська модна блогерка та дизайнерка К'яра Ферраньї, яка у березні 2021 року, стала мамою вдруге, напередодні виклала у соцмережі своє відверте фото.

Фото вона опублікувала в Instagram.

Італійка позувала в напівпрозорих трусиках та коротенькому болеро, яке ледь прикривало її груди. Сфотографувала себе К’яра у гардеробній кімнаті.

Своє фото блогерка підписала промовисто: “Я не звичайна мама, я класна мама”.

За кілька хвилин фотографія набрала більше 300 000 лайків, отримавши безліч компліментів, але також викликала деяку критику. Хтось написав: “І на ті гроші, які у вас є, чоловік дозволяє вам ходити напівголою? Будь тієї матір’ю, яка краще”.

Нагадаємо, що К’яра Феранньї та її чоловік Федеріко Лючія почали зустрічатися 2016 року. У березні 2018 року в них народився син, а за сім місяців пара зіграла пишне весілля в Італії.