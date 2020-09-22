Південноафриканська актриса Шарліз Терон розповіла, як на сучасне життя і кіноіндустрію вплинули пандемія коронавируса, а також, які глобальні проблеми її хвилюють.

Про це йдеться в інтерв’ю WWD.

Dior запустив кампанію по просуванню освіти і розширення прав і можливостей жінок та молоді в партнерстві з проєктом Charlize Theron Africa Outreach Project, або CTAOP. Південноафриканська актриса, муза Dior – і обличчя її аромату J’adore – заснувала благодійну організацію в 2007 році, щоб допомогти молодому поколінню, зокрема жінкам в країнах Африки на південь від Сахари.

CTAOP запущено в 2018 році Центром всесвітньої охорони здоров’я Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі – надає студентам університетів чотирирічну плату за навчання, проживання, книги, дорожні витрати, ноутбуки.

“Ми мріємо про те, щоб за допомогою програми стипендій для молодих людей виросло покоління молодих лідерів …” – сказала WWD виконавчий директор CTAOP Ешлі Джордж. Джордж спочатку працювала особистим помічником Терон, перш ніж стала керувати благодійною організацією у 2009 році.

Одночасно з цим Dior представив серію рекламних відеороликів під назвою #Diorstandswithwomen, в яких представлені інтерв’ю з “пристрасними і відданими” жінками, які “впливають на світ”.

До складу групи входять Терон, а також англійська модель, актриса і особа Dior Кара Делевінь; китайська актриса Лі Бінбін; іранська актриса Гольшифте Фарахані; мексиканська актриса Ялиця Апарісіо; новозеландський танцюрист і хореограф Перріс Гебель; американська модель plus-size Палома Ельзессер; актриса, американська модель, танцівниця і трансгендерна активістка Лейна Блум; конголезький фотограф Памела Тулізо; французький виробник квітів для Dior Кароль Бьянкалана і італійський професор Марина Каваццана, піонер в галузі генної терапії.

В ексклюзивному інтерв’ю WWD Терон обговорює історію CTAOP, її розвивається партнерство з Dior, а також свої думки про вплив COVID-19 на Голлівуд.

WWD: Що спонукало вас запустити CTAOP ще в 2007 році і як змінювалася його місія?

Шарліз Терон: Я виросла в Південній Африці в той час, коли криза ВІЛ і СНІДу охопила мою країну, і я щодня спостерігала, як вмирають люди в моїй громаді. Це вразило мене до глибини душі.

Шерон зрозуміла, що хоче щось зробити, щоб допомогти в боротьбі з ВІЛ та СНІДом, а також інвестувати в здоров’я і розширення можливостей для нового покоління.

“З роками ми виросли і стали співпрацювати з низовими програмами, які навчають, розширюють можливості і інвестують в молодих людей, щоб ця молодь могла формувати майбутнє, яке вони хочуть для себе і світу… Сьогодні у нас є 13 партнерів в трьох країнах Африки на південь від Сахари, і програма стипендій для молодіжних лідерів”.

WWD: Що ви можете розповісти про CTAOP, яку підтримує Christian Dior Parfums, і як це вплине на цілі CTAOP?

Шарліз Терон: Christian Dior Parfums вже багато років підтримує роботу мого фонду. Коли проєкт #Diorstandswithwomen сформувався, його цінності збіглися з місією CTAOP … Ця освітня програма спрямована на допомогу початківцям лідерам завтрашнього дня, найчастіше це молоді дівчата. Dior Perfumes разом з CTAOP йдуть цим шляхом, щоб інвестувати в краще майбутнє. Разом ми зможемо допомогти цим молодим людям розправити крила, і мені не терпиться побачити, що вони будуть робити.

WWD: Що спонукало вас до подальшої співпраці з Dior в якості особи дому та співробітника?

Шарліз Терон: Бути особою такого культового парфуму, як J’adore, протягом більше 15 років було для мене великою честю. Це був ідеальний союз з Dior, так як багато з того, що уособлює Dior, дійсно знаходить відгук у мені. Зокрема, вшанування жінок і неймовірного таланту, пристрасті і альтруїзму жінок.

WWD: Розширення прав та можливостей жінок і молоді – одне із зобов’язань цього проекту з Dior. Які найбільші проблеми ви відчували?

Шарліз Терон: Одна з найбільших проблем полягає в тому, що жінки і молодь, як і раніше стикаються зі значною нерівністю та дискримінацією, і тому [вони] особливо уразливі. Наприклад, коли ми запустили CTAOP, ми побачили, що багато областей, в яких ми працювали, не надавали молоді точну і вичерпну інформацію про сексуальне і репродуктивне здоров’я. У них також був обмежений доступ до послуг охорони здоров’я в порівнянні з дорослими членами їхньої спільноти. У глобальному масштабі нам потрібно краще працювати над забезпеченням інклюзивності.

WWD: Ешлі Джордж сказала, що у вас завжди було бачення того, як допомагати іншим і інвестувати в них. Як ми всі можемо працювати, щоб об’єднатися заради соціальних цілей, зберігати оптимізм щодо себе та майбутніх поколінь, особливо з урахуванням сьогоднішніх реалій світу, з COVID-19, наслідків зміни клімату, і здається зі зростаючою політичною напруженністю? Як ви самі залишаєтеся позитивною?

Шарліз Терон: Я не збираюся брехати, зараз складно залишатися позитивним. Але як тільки ми втрачаємо надію, ми програємо бій. Здаватися і поступатися нікому не приносить ніякої користі. У той час я оптимістично дивилася на те, наскільки енергійне і цілеспрямоване молоде покоління. Бачачи їхню реакцію на такі речі, як зміна клімату або політичні події, я насправді вперше надихнулася майбутнім. Говоріть, що хочете про молодих людей, але я дійсно відчуваю, що прямо зараз у нас росте неймовірне покоління виборців, активістів і тих, хто змінює ситуацію. І тому це змушує мене ще більше підтримувати ті програми, які інвестують в молодь, і я закликаю всіх, хто небайдужий до майбутнього, робити те ж саме.

WWD: Над якими з ваших поточних і майбутніх проєктів ви працюєте як продюсерка і актриса – що вас хвилює?

Шарліз Терон: Ну, під час цієї пандемії у нас було багато часу, щоб вибудувати кілька проєктів, так що насправді є чимало речей, які мені не терпиться почати після COVID-19. Моя продюсерська компанія розробляє сіквел “Атомної блондинки”, а також кілька інших кінопроєктів. Що стосується телебачення, у нас є приголомшливий список проєктів, які скоро вийдуть. [Я] поки не можу ні про що говорити, але просто знаю, що у нас є все, від драми, комедії, сіквелів і реаліті. Ми сподіваємося, що 2021 рік стане для нас фантастичним, якщо ми зможемо вирішити проблему з COVID-19.

WWD: Яким ви бачите вплив COVID-19 на Голлівуд і як, на вашу думку, він впливає на розвиток кінематографічної індустрії?

Шарліз Терон: Було несамовито боляче бачити, скільки робочих місць було втрачено під час цієї пандемії. Я дійсно сподіваюся, що ми зможемо швидко відновитися після цього і повернути всіх цих людей на роботу. Очевидно, що все зміниться. Я думаю, що з цього вийде одна хороша річ – люди стануть більш свідомими щодо здоров’я та безпеки на знімальному майданчику.

Що стосується індустрії в цілому, то очевидно, що останні кілька місяців все виходили в прямі ефіри виключно з дому, і так, люди будуть продовжувати транслювати контент у величезних кількостях після епідемії. Я маю на увазі, що я люблю дивитися фільми, не встаючи з ліжка, зрозумійте мене правильно. Але при цьому я не думаю, що традиційні походи в кіно чи театри залишаться в минулому.

Нам просто потрібно знайти найбільш оптимальний спосіб співіснувати здоровим способом, до чого в будь-якому випадку прагнуть багато компаній.