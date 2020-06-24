Відповідний пост Павло Павлік опублікував в Facebook.

Як повідомлялося раніше, в п’ятницю, 19 червня, Павло Павлік розповів, що його самопочуття погіршується, а також повідомив, що припиняє лікування хімієпрепаратами.

“Я закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому, що воно більше не потрібно, а тому що воно безглузде. Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить, мені залишилося тільки протриматися в живих, скільки зможу”, — написав Павлик.

Це повідомлення було сприйнято багатьма так, ніби хлопець більше не робитиме спроб боротися з хворобою. У зв’язку з цим багато хто почав писати йому слова підтримки, переконувати повірити в те, що хворобу ще можна перемогти, рекомендувати альтернативні способи боротьби з раком та молитися.

Це спонукало Павла писати ще одне звернення, в якому він пояснив, що не збирається здаватися і продовжить боротися з хворобою.

“Не для того я пішов на військову службу, щоб чекати поки щось станется. Я пішов туди, щоб знаходити шляхи вирішення проблем навіть там, де їх зовсім неможливо побачити. Тому просто чекати я ніколи не буду. Я й надалі буду боротися та жити з вірою в свою перемогу над моїм новим ворогом”, — написав він.

Павло наголосив, що не відмовляється від лікування, але припиняє саме курси хімієтерапії, оскільки це не дало результатів.

“Я не відмовлявся від лікування і це не було моїм якимось відчайдушним рішенням. Це було абсолютно логічним та обдуманим висновком. 18 курсів хіміотерапій. Більшість з людей на щастя не уявляє що це таке. Та ця штука отруює як хворі клітини, так і здорові, і звісно це сильно пригнічує імунітет. А якщо це ще й не дає бажаного результату, то який сенс продовжувати таке лікування? Саме тому ми з лікарями та батьками вирішили дати імунітету можливість відновитися та почати самому брати участь у знищенні хвороби”, — зазначив він.

Також Павло вказав, що не збирається вдаватися до засобів “альтернативної медицини”, оскільки не вірить в їхню ефективність і вважає це “способом заробити більше грошей на стражданнях інших”.

“Звичайно можна постійно пробувати якесь інше лікування, нехай навіть і альтернативне, може, саме ось ця трава допоможе. Ніяких життєвих сил не вистачить витримати всі ті способи, які, наприклад, мені запропонували в повідомленнях”, — додав він.

Підсумовуючи, Павло подякував усім за слова підтримки.

“Це дуже багато значить для мене і додає сил. Особливо дякую всім моїх друзів. Ви нагадуєте мені заради чого варто боротися і жити”, — наголосив він.