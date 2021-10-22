Голлівудський актор Алек Болдвін прокоментував нещасний випадок на знімальному майданчику, під час якого застрелив операторку з України Галину Хатчинс. Це відбувалося під час фільмування картини "Іржа" (Rust).

Про це він написав у Twitter.

“Мені бракує слів, аби передати, наскільки я шокований та засмучений трагічним нещасним випадком, через який закінчилося життя Галини Хатчинс, дружини, матері та нашої колежанки, якою ми захоплювалися. Я повністю співпрацюю з поліцією щодо проведення розслідування, мета якого – встановити, за яких умов відбулася трагедія… Я на зв’язку з її чоловіком, запропонував свою підтримку йому та його родині. Моє серце болить за її чоловіка, їх сина та всіх, хто знав та любив Галину”, – написа актор.

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Нагадаємо, Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Хатчінс відправили авіацією в лікарню міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.

У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Галина Хатчінс – уродженка України. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.

Пізніше вона переїхала в США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й стала знімати короткометражні та документальні фільми.

Першою її великою художньою роботою став фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.

У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Хатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).