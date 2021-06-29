Джеймі Лінн Спірс, молодша сестра Брітні Спірс, заявила, що вона пишається поп-суперзіркою за те, що та розповіла в суді про своє життя під опікою батька.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters і журнал People.

Джеймі Лінн заявила, що завжди любила і підтримувала Спірс, а її кошти їй не потрібні.

“Я плачу за своїми рахунками з тих пір, як мені виповнилося 10. Я нічого не винна громадськості, адже моя сестра знає, що я люблю і підтримую її. Я – не моя сім’я. Я самостійна людина. І я говорю від свого обличчя”, – сказала вона.

Вона заявила, що пишається Брітні і додала, що її турбує тільки щастя сестри, і їй нема чого втрачати або здобувати.

Джеймі Лінн також сказала, що давно радила Брітні звернутися до суду, щоб вирішити питання опіки над нею, і вона рада, що сестра дослухалася до її поради.

Крім того, вона закликала продовжувати молитися за Брітні.

“Мене не хвилює, чи хоче вона втекти в тропічний ліс і завести мільйон немовлят в глушині, чи хоче повернутися на сцену і знову підкорити весь світ, як це було вже не раз, та хоч надумає полетіти на Марс! Головне, щоб вона була щасливою, я підтримаю її в будь-якому випадку. І завжди так було. Так що давайте молитися за неї”, – резюмувала Джеймі Лінн.

Нагадаємо, Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що її примушували вживати літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.