Хоча епідемія COVID-19 завадила голлівудським святкувань Хеллоуїна, знаменитості вирішили не відмовлятися від костюмів, щоб хоч якось відсвяткувати свято.

Найкращі вбрання зірок зібрало видання The Variety.

Поп-зірка Ліззо переодяглася в костюм мухи, яка сіла на голову “республіканцеві” Майку Пенсу під час дебатів. Ліззо також зняла кілька веселих відеороликів до костюму.

Переглянути цей допис в Instagram I voted for Biden Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating) 31 Жов 2020 р. о 10:14 PDT



Репер Lil Nas X переодягнувся в Ніккі Мінаж.

Кім Кардашьян Уест замаскувалася під зірку “Короля тигрів” Керол Баскин з чотирма дітьми в образі тигренят і кращим другом Джонатаном Чебанов в ролі самого Джо Екзотика.

Зірка комедії The Princess Switch Ванесса Хадженс вибрала зручний, але симпатичний костюм, переодягнувшись плюшевим ведмедиком разом зі своєю собакою Дарлен. Раніше вона приміряла вбрання в стилі Чорної вдови.

Джиммі Феллон вибрав класичний образ Дракули.



Співачка Холзі ідеально косплеїла Вікторію з мультфільму “Труп нареченої”.

Сіара скопіювала співачку Cardi B.

Гленн Клоуз довела, що вона також ідеальна Круелла де Віль з мультфільму “101 далматинець”.

Зірка “Кімнати” Джейкоб Тремблей переодягнувся Гарфілдом і з’їв всі цукерки.

Дрю Беррімор була Гліндою Доброю Відьмою з “Чарівника країни Оз”.

Кендалл Дженнер переодяглася в Памелу Андерсон у фільмі 1996 року Barb Wire зі спеціальним повідомленням: “Голосуй”.

Хайді Клум буквально зняла власний фільм жахів.