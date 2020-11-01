Найкращі вбрання зірок зібрало видання The Variety.
Поп-зірка Ліззо переодяглася в костюм мухи, яка сіла на голову “республіканцеві” Майку Пенсу під час дебатів. Ліззо також зняла кілька веселих відеороликів до костюму.
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Репер Lil Nas X переодягнувся в Ніккі Мінаж.
Кім Кардашьян Уест замаскувалася під зірку “Короля тигрів” Керол Баскин з чотирма дітьми в образі тигренят і кращим другом Джонатаном Чебанов в ролі самого Джо Екзотика.
Зірка комедії The Princess Switch Ванесса Хадженс вибрала зручний, але симпатичний костюм, переодягнувшись плюшевим ведмедиком разом зі своєю собакою Дарлен. Раніше вона приміряла вбрання в стилі Чорної вдови.
Джиммі Феллон вибрав класичний образ Дракули.
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HAPPY HALLOWEEN. And cheers to avoiding that #MONSTERHANGOVER tomorrow.
Співачка Холзі ідеально косплеїла Вікторію з мультфільму “Труп нареченої”.
Сіара скопіювала співачку Cardi B.
Гленн Клоуз довела, що вона також ідеальна Круелла де Віль з мультфільму “101 далматинець”.
Зірка “Кімнати” Джейкоб Тремблей переодягнувся Гарфілдом і з’їв всі цукерки.
Дрю Беррімор була Гліндою Доброю Відьмою з “Чарівника країни Оз”.
Кендалл Дженнер переодяглася в Памелу Андерсон у фільмі 1996 року Barb Wire зі спеціальним повідомленням: “Голосуй”.
Хайді Клум буквально зняла власний фільм жахів.
- Художник з Далласа (США, штат Техас) Стівен Новак створив дуже реалістичні декорації на Гелловін — муляжі трупів з простреленими головами, калюжі крові, пакети з частинами тіла — і прикрасив ними свою ділянку біля будинку. До нього кілька разів приїжджала поліція.