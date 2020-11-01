Найкращі вбрання зірок зібрало видання The Variety.

Поп-зірка Ліззо переодяглася в костюм мухи, яка сіла на голову “республіканцеві” Майку Пенсу під час дебатів. Ліззо також зняла кілька веселих відеороликів до костюму.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

I voted for Biden

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)


Репер Lil Nas X переодягнувся в Ніккі Мінаж.

Кім Кардашьян Уест замаскувалася під зірку “Короля тигрів” Керол Баскин з чотирма дітьми в образі тигренят і кращим другом Джонатаном Чебанов в ролі самого Джо Екзотика.

Зірка комедії The Princess Switch Ванесса Хадженс вибрала зручний, але симпатичний костюм, переодягнувшись плюшевим ведмедиком разом зі своєю собакою Дарлен. Раніше вона приміряла вбрання в стилі Чорної вдови.

Джиммі Феллон вибрав класичний образ Дракули.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

HAPPY HALLOWEEN. And cheers to avoiding that #MONSTERHANGOVER tomorrow.

Допис, поширений Jimmy Fallon (@jimmyfallon)


Співачка Холзі ідеально косплеїла Вікторію з мультфільму “Труп нареченої”.

Сіара скопіювала співачку Cardi B.

Гленн Клоуз довела, що вона також ідеальна Круелла де Віль з мультфільму “101 далматинець”.

Зірка “Кімнати” Джейкоб Тремблей переодягнувся Гарфілдом і з’їв всі цукерки.

Дрю Беррімор була Гліндою Доброю Відьмою з “Чарівника країни Оз”. 

Кендалл Дженнер переодяглася в Памелу Андерсон у фільмі 1996 року Barb Wire зі спеціальним повідомленням: “Голосуй”.

Хайді Клум буквально зняла власний фільм жахів.

  • Художник з Далласа (США, штат Техас) Стівен Новак створив дуже реалістичні декорації на Гелловін — муляжі трупів з простреленими головами, калюжі крові, пакети з частинами тіла — і прикрасив ними свою ділянку біля будинку. До нього кілька разів приїжджала поліція.