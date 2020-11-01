Про це повідомляє портал Matchroom Boxing.

“Блін, яка у мене думка? Я рік не боксував. Я, прям, куражнув, відповідаю. Я, як козак, вийшов саме куражнути, ви бачили мою посмішку? Я прямо ось тут ось був. Я реально дуже вдячний Всевишньому за цю перемогу і за те, що ми відбоксували. Я реально дуже радий. Те, що команда видихне… Коротше, багато наговорю зараз, Егіс Клімас трохи менше перекладе, і ми підемо відпочивати додому”, – заявив Усик.

Бій, який тривав усі 12 раундів, пройшов у ніч на 1 листопада на “Уемблі Арені” в Лондоні (Велика Британія).