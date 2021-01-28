Про це пише видання Vice.
Актриса фільмів для дорослих Еллі Хелл (Elle Hell) відтворила інавгураційний образ Сандерса в навчальному відео “Я знову прошу тебе кінчити”.
На відео вона одягнена в таке ж оливково-зелене пальто, на руках у неї в’язані рукавиці, схожі на ті, в яких Сандерс був на інавгурації. На обличчя актриса одягла медичну маску.
“Занадто багато працьовитих американців працюють на двох-трьох роботах, щоб звести кінці з кінцями. Я думаю, що американцям слід опанувати одну роботу. Звичайно, ця робота – мастурбація”, – сказала Еллі Хелл.
За її словами, вона давня прихильниця Сандерса і підтримувала його на праймеріз 2016 і 2020 років і президентських перегонах. “Пріоритети Берні, в порівнянні з іншими кандидатами, щодо країни найбільше збігаються з моїми”, – сказала порноактриса.
УВАГА!!! Контент делікатного характеру.
I’M ONCE AGAIN ASKING YOU TO CUMhttps://t.co/7IUocWxAO9
— onlyfans.com/theellehell (@TheElleHell) January 22, 2021
Варто відзначити, що Еллі Хелл відома і іншими порнопародіями.
“Порно не завжди повинно бути сексуальним, або про проникнення, або навіть про мастурбацію. Іноді це може бути дурня або щось, що викликає сміх”, – сказала Еллі.
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