Про це пише видання Vice.

Актриса фільмів для дорослих Еллі Хелл (Elle Hell) відтворила інавгураційний образ Сандерса в навчальному відео “Я знову прошу тебе кінчити”.

На відео вона одягнена в таке ж оливково-зелене пальто, на руках у неї в’язані рукавиці, схожі на ті, в яких Сандерс був на інавгурації. На обличчя актриса одягла медичну маску.

“Занадто багато працьовитих американців працюють на двох-трьох роботах, щоб звести кінці з кінцями. Я думаю, що американцям слід опанувати одну роботу. Звичайно, ця робота – мастурбація”, – сказала Еллі Хелл.

За її словами, вона давня прихильниця Сандерса і підтримувала його на праймеріз 2016 і 2020 років і президентських перегонах. “Пріоритети Берні, в порівнянні з іншими кандидатами, щодо країни найбільше збігаються з моїми”, – сказала порноактриса.

УВАГА!!! Контент делікатного характеру.

